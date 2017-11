Asia Pioneer Entertainment está desde ontem cotada na Bolsa de Hong Kong

As acções da Asia Pioneer Entertainment Holdings Limited (“APE”), principal fornecedora de equipamentos electrónicos de Jogo em Macau, começaram ontem a ser transaccionadas na Bolsa de Hong Kong, no “Growth Enterprise Market” (GEM), referiu um comunicado da empresa.

“A cotação no GEM da Bolsa de Hong Kong representa um novo capítulo para a Asia Pioneer Entertainment, para além de ser um marco notável para a empresa”, referiu Allen Huie, presidente e director executivo da APE. De acordo com o responsável, a listagem na bolsa permite à empresa “tirar partido do mercado internacional, o que irá não só aumentar o capital da APE, como também reforçar a posição da empresa na indústria”.

O presidente e director executivo da companhia mostrou-se ainda confiante que a empresa irá manter um “crescimento estável” no futuro, “maximizando o retorno para os investidores”.

A APE fornece uma gama variada de serviços personalizados e integrados aos clientes, incluindo vendas técnicas e distribuição de equipamentos de Jogo, serviços de consultadoria aos fabricantes e de reparação às operadoras dos casinos, acrescenta o comunicado da empresa.