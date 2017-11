ART MO com Tang Guo e ‘Pop Art’ em exposição

O evento anual ART MO arranca no dia 5 do próximo mês, com um programa que integra exposições em várias pontos da cidade. Uma das mostras destaca Andy Warhol, artista norte-americano que impulsionou o movimento ‘Pop Art’, com reproduções do estúdio Sunday B. Morning. O certame vai ter a Torre de Macau como palco. A pintura do contemporâneo Tang Guo e uma exposição colectiva de artistas de Macau também fazem parte da ART MO Exhibition.

“As impressões de Andy Warhol são todas do Sunday B. Morning, um estúdio dos Estados Unidos da América que se dedica especialmente à reprodução de obras de arte de Andy Warhol. São edições limitadas que foram na verdade emprestadas por uma galeria da China Continental. Vamos ter cerca de seis exemplares, desde a Marylin Monroe às latas da ‘Campbell’s’”, disse ao PONTO FINAL Leici, directora executiva do ART MO.

Tang Guo é conhecido pelos cenários pintados com as tonalidades negras que caracterizam a pintura literária, pinturas abstractas e pela fotografia. Nascido em 1955 em Wuxi, na província de Jiangsu, o artista contemporâneo tem criado ao longo da sua carreira um universo único que se divide entre os meios tradicionais da pintura a tinta e a caligrafia.

No hotel Crown, no Cotai, terá lugar a mostra de trabalhos de arte contemporânea de artistas locais. O evento conta ainda com o ART MO Tour, que resulta da colaboração com a editora de revistas ART MAP Hong Kong e irá distribuir um mapa da arte de Macau pelas duas regiões. O evento inclui ainda o ART Fórum, cujos oradores Leici ainda não quis anunciar ao PONTO FINAL.

Desde 2013, ano em que arrancou o projecto ART MO, que o propósito do evento tem sido resgatar a multiculturalidade e posição geográfica únicas de Macau, combinando recursos abundantes de recursos que resultam da indústria de entretenimento, o desenvolvimento dinâmico do turismo e diferentes partes da sociedade, para dar forma a uma plataforma internacional de partilha de arte e cultura que pertença à cidade, explica a organização.