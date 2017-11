A questão foi colocada ontem pelo deputado Sulu Sou ao Chefe do Executivo, num confronto de que não resultou qualquer assumpção de culpa. A par com o deputado pró-democrata, também José Pereira Coutinho e Agnes Lam tentaram assacar do líder do Governo a responsabilização pelas consequências do mais devastador tufão dos últimos 60 anos. Chui Sai On mais não fez do que pedir tempo. Afinal, o relatório do inquérito por si desencadeado ainda está na fase de tradução.

Sílvia Gonçalves

Sulu Sou tinha prometido confrontar, na primeira oportunidade que lhe fosse dada, o Chefe do Executivo sobre os efeitos da passagem do tufão Hato. E cumpriu. Na sessão de perguntas e respostas a que Chui Sai On se submeteu esta quarta-feira sobre as Linhas de Acção Governativa para 2018, o deputado democrata levantou-se, como é já habitual, e acusou o líder do Governo de não ter assumido “a sua devida responsabilidade” e de a “imputar a outros”. Não esteve sozinho. Antes dele, também José Pereira Coutinho havia já questionado que responsabilidades políticas serão assacadas pela omissão das queixas apresentadas pelos deputados e cidadãos aquando da passagem do Hato. A fechar o debate, Agnes Lam recuperou o tema, acusou o Governo de, ao longo dos anos, não ter dado a devida importância ao problema das cheias no Porto Interior e defendeu que a catástrofe de 23 de Agosto veio mostrar a baixa capacidade de resposta do Executivo.

“O Chefe do Executivo deve assumir a responsabilidade pelo desastre do Hato. Tem que dar uma resposta à população e ainda não assumiu a sua responsabilidade. Quem é o Chefe do Executivo, o senhor Fong Soi Kun?”, ironizou Sulu Sou Ka Hou, no esperado ajuste de contas com Chui Sai On. No tom firme que habitualmente assume no hemiciclo, o deputado da ala democrata prosseguiu: “Não assume a sua devida responsabilidade, imputa a responsabilidade aos outros, como pode conquistar a confiança da população? Admite que tem que assumir a maior responsabilidade pelo tufão Hato?”.

A resposta do Chefe do Executivo chegou, sem a desejada responsabilização, que o relatório onde hão-de figurar responsabilidades ainda está a ser traduzido: “De acordo com o relatório do Comissariado Contra a Corrupção, emiti um despacho para que fosse lançado um inquérito. Após 40 dias de inquérito e 20 dias para redacção do relatório, está agora na tradução. Incumbimos uma comissão com três pessoas independentes, acho que nos devem dar algum tempo para apurar responsabilidades”.

Antes de Sulu Sou, já Pereira Coutinho tinha trazido para o debate as catástrofes naturais, com um recuo até Agosto de 2016, altura em que, a propósito do tufão Nida – e a controvérsia em torno do sinal 3 – apresentou uma petição ao Chefe do Executivo. No documento, o deputado solicitava a instauração de uma sindicância à Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG). Fê-lo “face aos constantes abusos de poderes, agressões verbais aos subordinados, exposição de objectos supersticiosos nas instalações públicas, má gestão por parte do pessoal de direcção quando da passagem do tufão Nida”.

Alega o deputado que, “desde essa data até à passagem do tufão Hato, no dia 23 de Agosto de 2017, cerca de um ano, nada foi feito. Tudo caiu em saco roto”. Pergunta, por isso, Pereira Coutinho a Chui Sai On: “A tutela, ao nomear o engenheiro Tam Vai Man afirmou que assumia todas as futuras responsabilidades dos SMG. Assim, quem vai assumir os abusos e má gestão dos SMG na pessoa do ex-director Fong Soi Kun?”, inquiriu. “Ou seja, que responsabilidades políticas poderão ser assacadas pela omissão de queixas apresentadas por deputados e cidadãos aquando da passagem do tufão Hato e nos Termos dos Titulares dos Principais Cargos e suas Regras de Conduta, em vigor desde o ano 2010?”.

Seria com a última intervenção do dia, a de Agnes Lam, que a responsabilização pelas consequências do Hato regressaria ao debate. “O Hato foi um desastre natural sem precedentes. Ao longo dos anos o Governo não deu a devida importância ao problema das cheias no Porto Interior, tem vindo a fazer vista grossa. No caso do anterior director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos houve muitas falhas. A catástrofe do Hato demonstrou a baixa capacidade do Governo”.

Na resposta à deputada, Chui Sai On começou por assumir: “Há ainda espaço de melhoria para o regime de alerta e resposta a catástrofes. Já criamos uma Comissão, fizemos uma avaliação. O Governo vai pensar em criar um organismo próprio para fazer frente às catástrofes”. O líder do Governo diz ainda que “tem trabalhado para melhorar o sistema de informação ao público”. Quanto ao regime de responsabilização: “No próximo ano vamos revê-lo e no futuro vai haver um regime próprio para apurar a responsabilização de dirigentes negligentes no exercício de funções”. O Chefe do Governo reiterou: “Emiti um despacho para que a entidade de fiscalização levante um processo contra o ex-director. Decorreu uma investigação durante 40 dias, foi elaborado o relatório e ainda está em tradução. Com a conclusão desses trabalhos podemos atribuir a responsabilidade à devida pessoa”, rematou o líder do Governo.