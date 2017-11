“A parte essencial é saber se consigo ter outro acidente e não me acontece nada”

Pela primeira vez em muitos anos, o melhor piloto do território de todos os tempos vai viver o Grande Prémio de Macau nas bancadas. André Couto está ainda a recuperar do violento acidente que o atirou, em Julho, para uma cama de hospital durante mais de dois meses. Aos 40 anos, o único piloto de Macau a ostentar no currículo o triunfo na Taça Intercontinental de Fórmula 3, mostra-se optimista em relação ao futuro e garante que vai fazer o possível e o impossível para regressar já em Fevereiro à alta roda do desporto motorizado internacional. Ciente também das dificuldades que terá pela frente para garantir lugar numa equipa minimamente competitiva, Couto não perdeu a esperança de voltar a competir no Japão, país que acolhe “dos melhores Campeonatos do Mundo”. Com o foco inteiramente colocado na recuperação, o piloto não poupou, ainda assim, nas críticas ao parco investimento que Macau faz em que representa – e bem – o território fora de portas.

Texto e fotos de Marco Carvalho

PONTO FINAL: Esta é a primeira vez em muitos anos que não vamos ter o André Couto no Circuito da Guia. Há, certamente, alguma tristeza nesta ausência. Como é que está a viver esta 64a edição do Grande Prémio de Macau?

André Couto: Sim. A minha vontade não é propriamente a de ficar de fora, mas neste momento não penso noutra coisa senão tentar ficar bom. Na altura, quando tive o problema, o choque foi maior. Agora estou, de certo modo, conformado. Já encarei a pior parte do cenário, que é a de me convencer que não poderia participar no Grande Prémio. Resta-me tentar fazer o meu dia-a-dia da melhor forma, para conseguir voltar o mais rápido possível.

Mais de quatro meses após o acidente, como está a correr a recuperação? Como é que se sente fisicamente? O objectivo, dizia é regressar às pistas o mais depressa possível …

A.C: Sinto-me a melhorar, por vezes até de uma forma diária. Digo isto porque quando uma pessoa está dois meses sempre na mesma posição, o corpo fica rígido: as articulações, os joelhos. Gestos tão simples como dobrar um joelho, uma rotação, apanhar qualquer coisa, levantar-se da cama ou de uma cadeira, entrar ou sair de um carro, todas estas movimentações se tornam muito mais difíceis. Ao princípio qualquer coisa é um desafio. Agora sinto que estou mais solto. Consigo caminhar com alguma naturalidade e sinto que, finalmente, começo a ver um bocadinho a luz ao fundo do túnel. Agora é caminhar para lá chegar mais rápido. Mas acho que começo a sentir isso diariamente. Estou a ficar melhor e até há partes do dia em que parece que estou igual ao que era antigamente. Quando não estou a fazer nenhum esforço e me limito a estar em pé, sinto-me como se nada estivesse acontecido. Não sei como será quando tentar fazer mais. Por agora também não posso fazer mais porque, nesta fase, os médicos não o recomendam. Ainda assim, acho que de alguma forma a recuperação está a correr bem porque até agora ainda não encontrei nenhum obstáculo que me impedisse de progredir.

Há prognósticos em relação à eventual altura em que poderá voltar a pegar no volante de um carro?

A.C: Mais ou menos em Fevereiro, talvez. É uma espera complicada, mas esta altura não é de todo má para estar parado. Já perdi a época. Não há alturas certas para estas coisas, mas se conseguir recuperar até Fevereiro, recupero na altura certa, porque assim poderei começar a próxima época sem problemas. Seria o ideal, tentar conciliar a recuperação com o início da temporada. O meu objectivo é perder o menos tempo possível fora dos circuitos e o ideal – como as épocas todas começam em Abril, um pouco mais ou menos – se eu ficar bom em Fevereiro consigo estar nos testes e preparar a nova época.

Esta paragem, ainda assim, acaba por lhe trocar, de certa forma, as voltas, porque o força a começar quase do zero ….

A.C: Agora não tenho lugar em lado nenhum. É muito mais complicado. Perdi os lugares que tinha nas provas em que guiava, nos Super GT e na China. Perdi a margem de manobra nos campeonatos onde tinha garantido a minha presença. Ainda não sei ao certo quando posso voltar, mas quando voltar vou ter que vencer o obstáculo de poder voltar fisicamente e depois o obstáculo de garantir um lugar onde possa guiar. Essa parte é muito difícil porque, como toda a gente sabe, sem apoios é sempre difícil. Ou consigo garantir que alguém me apoia, seja uma equipa que já tenha patrocinadores ou um patrocinador privado. Terei de arranjar uma maneira viável de conseguir voltar e eu gostava de voltar também num programa de jeito, numa prova em que tivesse os estímulos necessários para poder lutar para ganhar e não me ficar meramente pela participação. Para isso é sempre necessária uma boa equipa, um bom carro, uma boa estrutura. Ainda falta muito tempo para poder perceber o que pode acontecer, mas é isso que eu quero: voltar. Agora, onde não sei. Os primeiros que me derem a oportunidade, acho que a vou aproveitar …

O André Couto tem nome feito nos GT’s japoneses, na última temporada começou também a competir com maior regularidade na China. Não está na posição de escolher, como sublinhava, mas se pudesse escolher a prova na qual poderá evoluir, o Japão continuaria a liderar as suas escolhas?

A.C: Ah, sim. Numa equipa decente, para lutar para tentar ganhar, sim, claro. Continua a ser um dos melhores campeonatos do Mundo de GT’s. Só o espectáculo que eles conseguem montar torna as provas lucrativas. Eles ganham dinheiro a fazerem o espectáculo. É difícil ter um campeonato a atrair regularmente milhares de espectadores. Na Europa, há muitos Campeonatos que não têm quase espectadores. Só por isso, o Super GT é muito bom. É uma prova como o DTM ou como a Fórmula 1, que tem sempre 50 mil pessoas a ver. Estar ali, estar presente no Super GT seria voltar ao topo. Seria eventualmente o melhor Campeonato para o qual eu teria a possibilidade de voltar.

E se a oportunidade nos GT’s não se materializar? Está disposto a competir noutras categorias? Regressar aos carros de turismo seria um recuo na carreira?

A.C: Não, não é recuo. Se for um projecto bom, bem feito, com uma equipa decente, não é um recuo. Ainda assim, quando se é piloto, queremos obviamente guiar um carro melhor, maior, com mais potência. Se eu pudesse guiar um Fórmula 1, guiava um Fórmula 1. Como não dá, vamos por aí abaixo. Neste momento, o que me está mais acessível e o que me dá um maior prazer a conduzir, uma sensação muito diferente das que se experimentam num carro de turismo, é os GT’s. Os GT’s são as máquinas mais próximas dos Fórmulas. Os carros de turismo já fogem muito daquilo que é a condução típica dos Fórmulas.

Falava há pouco das mazelas físicas e dizia que se sente a recuperar efectivamente, mas perguntava-lhe pelas mazelas psicológicas. Sempre foi um piloto destemido, mesmo aqui no Circuito da Guia, que é um circuito difícil. Este acidente foi o mais grave acidente que teve na carreira. Esperas consequências quando voltares a pegar num carro?

A.C: Não sei. Temos de ver. Agora fiquei muito tempo fora da competição. Quando voltar tenho que ver como é que me sinto. Mentalmente estou bem. Começo mesmo a ter alguma ansiedade em relação a um eventual regresso. Mentalmente, tenho muita vontade de transformar as coisas negativas na energia necessária para continuar a andar para a frente. Não estou com medo de nada, não penso nisso. A única coisa que me ocupa o pensamento é a vontade de ficar bom, de regressar ao que era antes e sei que, se calhar, não vai dar. Mas pelo menos vou tentar. Se me sentir bem dentro do carro, se não tiver dores poderei continuar. A parte essencial é saber se consigo ter outro acidente e não me acontecer nada, não é? Ou seja, o que é que acontece se uma pessoa bate? Vou me partir todo? Vou ficar paralítico? Essa é que é a questão principal. Se o médico disser que estou bom, que posso ir, então, a partir daí, acho que terei as mesmas condições que tinha antes em termos psicológicos.

Voltando a esta 64a edição do Grande Prémio de Macau. Já tinha iniciado conversações para participar no Grande Prémio? Ou nem por isso?

A.C: Estava em fases de …

Se participasse era nos GT’s? Na Taça do Mundo de GT?

A.C: Era, era.

A Taça do Mundo de GT’s conta este ano com um leque abastado de marcas e com alguns dos mais competitivos pilotos da actualidade. A prova parece ter conquistado a importância que não conseguiu ter no ano passado, até porque as regras mudaram. Nota-se um maior interesse dos fabricantes, por exemplo e o leque de pilotos é mais forte. Seria difícil fazer algo de bom nesta Taça do Mundo de GT?

A.C: Sem um carro bom, sim. Não dá. Sem uma equipa boa não dá. Como as negociações ainda estavam muito no início, não sei ao certo com que carro é que poderia eventualmente ter vindo.

Candidatos a uma vitória nesta Taça do Mundo de GT? É difícil arriscar?

A.C: É lógico que o Edoardo Mortara é sempre um candidato óbvio. Ele é o piloto com mais nome no GT pelo que já conseguiu fazer. Se tiver um bom carro, será obviamente um nome a ter em conta. Ele agora trocou de marca. Mas não sei. Temos muitos bons pilotos novos, a vir. Todos eles já ganharam coisas. Mas eu acho que há duas ou três marcas que têm maiores hipóteses de vencer em Macau. O Audi é sempre um bom carro cá em Macau. É um carro confortável de guiar. Quando competi com a Audi nem senti necessidade de treinar no carro: sentei-me, senti-me logo confortável e andei logo bem. É um carro bastante bom. Se tiver aquele apoio todo de fábrica, é logico que a Audi é uma equipa das melhores. Sempre foi. Depois temos a Mercedes e uma série de outras marcas que se querem aproximar. Por vezes as outras marcas vêm a Macau, escolhem uma equipa que já existe, que compete aqui no GT na Ásia ou no GT na China, pedem-lhes para vir a Macau, colocam a designação de “equipa oficial”, mas a equipa, a estrutura é de uma equipa que está na China e que não tem nada que ver com a equipa de fábrica. São equipas que têm os carros à mão e competem em Macau em nome da casa oficial, mas não são verdadeiramente equipas de fábrica. As marcas podem, eventualmente, dar mais apoio ou em peças ou em pessoal de apoio, mas o carro esteve na China durante a época toda. Não são carros iguais aos da Audi ou da Mercedes que são desenvolvidos exclusivamente para vir a Macau. São carros que têm uma ou poucas corridas e têm uma preparação um nada diferente. A Mercedes e a Audi sempre foram as equipas que optaram por este procedimento. As outras – a Lamborghini e etc – passam por ser oficiais, mas o carro andou o ano todo em contentores, a saltar de pista para pista aqui na Ásia. Eu não sei quais são as condições de cada uma das equipas que vêm cá a Macau, mas sei que as principais olham para esta Taça do Mundo com seriedade e estão em Macau com um grande objectivo em mente, o de vencer.

É o único piloto local que venceu o Grande Prémio de Macau na categoria de Fórmula 3. Esta competição tem essa característica muito especial de reunir, num mesmo fim-de-semana, alguns dos mais conceituados pilotos do mundo e gentlemen drivers, locais e de Hong Kong, que gostam de conduzir e de competir. Nota-se uma maior profissionalização do Grande Prémio de Macau, com o reconhecimento de duas provas como Taças Mundiais por parte da FIA e ao mesmo tempo uma quebra no número de pilotos locais que disputam a competição. Os pilotos de Macau vão deixar de ter margem para competir no Grande Prémio? Ou não há esse risco?

A.C: Desde que haja uma categoria para eles participarem, acho que não há esse risco. A Taça CTM já existe e é uma categoria que, a meu ver, lhes oferece a possibilidade para competir ao nível que é para eles mais adequado. Estamos a falar de mundos muito diferentes. Como é que eles estão a pensar meter um piloto de Macau num carro de GT? Os carros de GT andam muito e num sítio como a Guia é preciso ter mãos para um carro como aqueles. Uma coisa é passear e outra coisa é tentar andar rápido e ser competitivo. Em Macau é complicado. Não há ninguém, neste momento, a esse nível. São mundos diferentes, são níveis diferentes, mas não há mal nenhum nisso. O que tem que haver é corridas adequadas a cada nível e eu acho que há. Nós temos a Taça CTM, que para mim é uma das corridas mais interessantes do Grande Prémio de Macau. É uma das provas que eu sigo já há muitos anos, desde pequenino, ainda antes de competir. É uma corrida muito interessante. Junta os pilotos de Hong Kong e os pilotos de Macau, os pilotos da Ásia e é interessante porque junta pilotos que estão todos a um nível muito semelhante. Houve uma época em que alguns desses pilotos, com mais apoio e com mais dinheiro ou melhores oportunidades conseguiram disputar uma ou outra edição do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo. É óbvio que perdiam sempre muitos segundos por volta. Não eram competitivos, o que é normal. Mas, pelo menos, conseguiam ver esse desejo realizado. Agora, se calhar, é mais complicado, não sei. Naquelas categorias onde os carros são mais exigentes, como a Fórmula 3 ou a Taça do Mundo de GT, já não é só chegar com uma mala de dinheiro e andar. Agora, parece-me, já é necessário ter mais consistência.

Nota-se, ainda assim, uma certa descontinuidade. Falava na questão da Fórmula 3. Depois de ter ganho a Taça Intercontinental da categoria, houve outros pilotos de Macau que tentaram a sorte nos monolugares, mas a presença de nomes locais neste tipo de provas, mais exigentes, é cada vez mais esparsa. O trabalho de sapa, de formação está a ser feito? Ou Macau corre o risco de não voltar a ter quem projecte o automobilismo do território fora de portas?

A.C: Falo por experiencia própria. Macau tem um plano de apoio aos pilotos, mas não chega. Se corro, não é devido aos apoios que recebo do Governo de Macau. Corro porque as marcas e outros patrocinadores me ajudam a formar um orçamento que me permite fazer integralmente uma época. O apoio de Macau é diminuto. Com o dinheiro que me é facultado não consigo participar nas categorias em que corro, de GT’s. É impossível. Eu consigo porque ainda tenho um certo nome. Já consegui algumas coisas no passado, transporto comigo esse legado bom e isto é algo que também me abre algumas portas. Um apoio daqui e outro dali ainda dá para continuar. Agora, para quem está a começar e começa do zero, do nada, como é que alguém consegue alguma coisa só com o apoio de Macau? Como é que dá se para fazer uma temporada na Fórmula 3 é necessário fazer cinco milhões ou sete milhões de patacas? É deste tipo de números que falamos quando o que está em causa é uma época na Fórmula 3. Se não existe uma maneira, não sei bem como, de apoiar novos pilotos, ou um piloto nasce já com a sorte de estar rodeado de pessoas que acreditam nele e lhe fazem chegar o seu apoio, ou então é muito difícil. É um pouco por aí. E a verdade é que não sinto é que exista interesse ou visão da parte do Governo de perceber quem é que são os melhores e de preparar estes pilotos para competir nos melhores campeonatos do mundo. Não há interesse em apoiar aqueles que são bons e que já provaram que são bons e que conseguem ganhar qualquer coisa lá fora. Em Macau mete-se tudo no mesmo saco e distribui-se por todos de igual forma.

Nesse sentido, considera que houve pilotos com talento que se perderam em Macau por falta de apoios?

A.C: Não sei. Não sei. Nunca me consegui aperceber disso. Para mim, um piloto talentoso é alguém que aponta o topo, com capacidade para ir para a Fórmula 1. Até agora ainda não apareceu ninguém, parece-me.

Este ano, por uma coincidência infeliz, o Circuito da Guia ficou sem dois dos pilotos que mais gostam de competir na Guia e, que se calhar, melhor conhecem o Circuito da Guia: o André Couto e o Tiago Monteiro? O Grande Prémio está mais pobre?

A.C: Sim, é pena. O Tiago, se calhar este ano teria sido o ano em que ele poderia ganhar o Campeonato e eventualmente até poderia fazer a festa aqui na Guia. É pena, mas, pronto … Espero que ele também recupere bem, porque o caso dele também não é muito fácil.