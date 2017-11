A estranheza de uma fotomontagem e a pureza de um retrato. Armelle de L expõe na Creative Macau  

Retratos, fotomontagens e desenhos. Numa mesma exposição, a artista francesa Armelle de L reuniu as várias linguagens e técnicas que dão corpo ao seu trabalho e que, a partir de terça-feira, podem ser vistas na Creative Macau. Ao PONTO FINAL, a parisiense abriu as portas do seu estúdio para desvendar alguns dos trabalhos que vai partilhar com o público na sua mais recente mostra.

Saiu à rua no dia em que o Hato desceu sobre a cidade para encontrar o que a própria diz ser um “cenário apocalíptico”. Poderiam ter sido as ruas que se inundaram com uma velocidade nunca antes vista, o desespero das pessoas que procuravam salvar aquilo que lhes era permitido resgatar da força do vento ou o rasto de destruição cujas marcas ainda hoje são perceptíveis um pouco por toda a cidade. Mas não. Para Armelle de L foram as árvores quebradas a mais viril representação da tempestade. Ou melhor, o ponto exacto da tensão entre o vento e a madeira: “Viste a força do vento?”, exclama com a admiração de quem não esqueceu aquele dia. De nome “Hato”, a série de quatro desenhos integra a exposição da artista francesa que, a partir da próxima terça-feira, pode ser visitada na Creative Macau.

Divide-se entre a fotografia, a fotomontagem, o desenho e o retrato num trabalho contínuo que parece não ter fim. Férias? Não tira. “Não me interessam”, declara com um encolher de ombros e um esgar que não a deixam mentir. Quando termina um retrato já sabe que outro se seguirá e os que para trás ficaram perdem quase de imediato o interesse e dedicação que Armelle neles depositou durante horas que acabam por se multiplicar por dias: “Não quero saber, o meu assunto está terminado”, conta enquanto folheia os livros de fotografia já publicados. As páginas do primeiro – “Macao, c’est rigolo!” – preenchem-se com as notas de humor que apenas o olho estrangeiro encontra pelas ruas desta cidade. E volvidas mais de três décadas de residência em Macau, ainda encontra estes detalhes? “Não”. Novamente, “o assunto está terminado”. Já não lhe interessa.

Agora, a atenção da artista volta-se para as obras de alguns dos grandes mestres da pintura. Também presente em “VISIONS” – nome que deu à exposição que vai inaugurar na Creative – estará a série “All in One”, um conjunto de “misturas” e combinações de certos elementos de vários quadros, alguns dos quais conhecidos do grande público. O resultado? “A lição de anatomia do Dr. Tulp”, de Rembrandt, por exemplo, a ser assistida por mulheres. Algo impensável quando, no século XVII, o pintor holandês deixou representada na tela a dissecação de um cadáver sob o olhar atento e de admiração dos alunos, todos eles homens: “Eu conto outra história mas mantenho os mesmos elementos. Eu não estrago o trabalho, eu mantenho o seu estilo. Se eles [os pintores] fossem vivos ficariam contentes [com estes trabalhos]”, assegura com determinação. Um processo que, para a artista, lhe surge como sendo óbvio ao não incorporar elementos de pinturas de mais do que um artista numa mesma criação. “Sempre o mesmo pintor porque senão não encaixa”, explica.

Pelas paredes brancas do seu estúdio estão espalhados os rostos por si pintados, na sua maioria de pessoas chinesas. É, de resto, nos retratos que lhe ocupam a maioria das horas de trabalho que reside a sua verdadeira motivação. Nas palavras da artista, é como um “renascimento” da pessoa que fica marcado na folha de papel. A expressão foi por si usada ao mostrar ao PONTO FINAL um retrato da sua mãe com apenas seis anos que teve como base duas pequenas fotografias datadas de 1934.

No seu estúdio, onde as paredes estão revestidas por alguns dos trabalhos por si desenhados, a um canto pode encontrar-se uma fotomontagem que tem como elemento central o Palácio do Protocolo. Contudo, poucos foram os elementos originais mantidos. Com uma primeira observação, a bandeira verde que surge no seu topo pode iludir o observador e levá-lo a pensar que se trata da bandeira da RAEM quando, na realidade, a figura que nela está representada é a de uma palmeira. Já outros motivos são mais óbvios, como um lago à frente do edifício e umas colinas verdes baixas semelhantes à de um campo de golfe: “Aqui transformei o palácio num resort. Mudei tudo de A a Z. Normalmente uso as minhas próprias fotografias mas se precisar de um crocodilo uso a Internet. Não é como se tivesse crocodilos no meu jardim”, ironiza.

Exemplo este retirado de uma das páginas do seu livro “Macau Illusions”, obra onde a parisiense se permitiu à liberdade de conjugar os elementos encontrados em Macau – e não só – num conjunto de imagens que provocam estranheza e deixam transparecer a visão que Armelle tem da cidade que assumiu como sua há mais de 30 anos.