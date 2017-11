Wong Sio Chak: Polícia agiu em conformidade no caso de Sulu Sou  

O secretário para a Segurança defendeu ontem que os procedimentos policiais adoptados no caso pelo qual o deputado Sulu Sou está a ser acusado de prática do crime de desobediência qualificada “decorreram em respeito total pela lei”. A informação foi veiculada pelo Gabinete de Comunicação Social, que refere ainda que estes foram “justificados, justos e imparciais, seguindo os modelos adoptados em casos semelhantes”, de acordo com Wong Sio Chak.

O governante falava à comunicação social à margem da apresentação das Linhas de Acção Governativa para o próximo ano. O secretário referiu ainda que, aquando da manifestação que deu origem à acusação do Ministério Público, Sulu Sou não tinha ainda assento no hemiciclo, “pelo que a actuação da polícia não está relacionada nem com a sua identidade nem com o facto de ser deputado”. Wong Sio Chak reiterou as explicações entretanto avançadas pela PSP e defendeu que a acção da polícia esteve em conformidade com “modelos seguidos em incidentes semelhantes, não existindo diferenças de tratamento”.