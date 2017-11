Universidade de Macau distinguida pelo contributo dado para o estudo da Medicina Chinesa

O Instituto de Ciências Médicas Chinesas (ICMS) e o Laboratório de Pesquisa de Qualidade em Medicina Chinesa da Universidade de Macau (UM) foram reconhecidos por institutos internacionais pelo contributo dado no estudo e investigação da medicina chinesa e de terapias naturais.

De acordo com um comunicado da Universidade de Macau, Xiao Jianbo, professor assistente do ICMS, integrou uma lista de investigadores de renome da “Clarivate Analytics” pelo segundo ano consecutivo, sendo o único académico do território na área das ciências biomédicas a ter recebido a distinção.

A nota da instituição de ensino superior refere ainda que a Universidade de Macau foi incluída na base de dados “Essential Science Indicators” pela frequência de citação de artigos publicados no campo da farmacologia e toxicologia, “o que demonstra o reconhecimento internacional da capacidade de investigação da Universidade de Macau nos campos da medicina tradicional chinesa e das terapêuticas naturais”.

De acordo com o “Clarivate Analytics”, 230 académicos de 18 disciplinas afiliados a universidades chinesas entraram na lista de investigadores de renome deste ano.

A entrada de Xiao Jianbo para a lista pelo segundo ano consecutivo revela “o seu contributo para este campo”, acrescenta a nota da UM, salientando também que “apenas os artigos altamente referenciados em publicações científicas entre 2005 e 2015 foram analisados para a lista de 2017”.

Um total de 134.832 trabalhos receberam a designação de “artigos altamente referenciados”, sendo que 3.542 acabaram por entrar nas escolhas deste ano. Entre estes, 282 pertencem a académicos de instituições chinesas, incluindo 32 de Hong Kong, 18 de Taiwan e 3 de Macau, sendo esta atribuição considerada como um “factor importante” que pode influenciar o ranking internacional das instituições de ensino superior, refere a Universidade de Macau.