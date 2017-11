Na rua pela dignidade da mulher: Uma mulher segura um cartaz onde se lê “PEC181 NÃO!” (PEC181 é a designação do diploma) durante um protesto, em São Paulo, contra uma proposta de lei que visa proibir completamente o aborto no Brasil. O aborto é ilegal no Brasil, mas a lei admite excepções, permitindo-o em casos de violação e em casos de gravidez que colocam a vida da mãe em risco. A proposta de lei eliminaria essas excepções. EPA / Fernando Bizerra.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...