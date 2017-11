Tufão Hato: Hospital público investiga caso de grávida que perdeu bebé

O Centro Hospitalar Conde de São Januário está a investigar o caso de uma grávida que perdeu o bebé, após se ter dirigido ao hospital num dia de tufão e ter sido mandada para casa, revelou ontem o director do hospital.

De acordo com a Rádio Macau, Kuok Cheong U explicou que esteve no hospital no dia 23 de agosto, quando o tufão Hato, o mais forte em 53 anos, atingiu a cidade. No entanto, nesse dia não teve conhecimento do caso da grávida, que contactou no dia seguinte, depois de a família ter apresentado queixa.

“Em relação a este caso, temos, de facto, de fazer uma investigação de forma séria, prudente”, disse o director do Hospital Conde de São Januário, depois de ter participado no programa Fórum Macau do canal em chinês da Rádio Macau, para onde telefonou a mãe da mulher em questão.

Segundo Kuok, o Centro Hospitalar Conde de São Januário vai tentar apurar se houve negligência na forma como o caso foi tratado.