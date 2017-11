Eilo Yu, professor do Departamento de Governo e Administração Pública da Universidade de Macau, acredita que o mandato de Sulu Sou não vai ser suspenso pela Comissão de Regimento e Mandatos da AL. Já Bill Chou não se mantém tão optimista e considera que o processo corresponde à versão local das destituições que tiveram o LegCo como palco.

Elisa Gao

Professor adjunto da Universidade Chinesa de Hong Kong e antigo membro da Associação Novo Macau, Bill Chou teme que venha a acontecer com Sulu Sou o mesmo que aconteceu, na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, com Nathan Law, Baggio Leung e Yau Wai Ching. O antigo académico da Universidade de Macau defende que o jovem deputado corre o risco de ser afastado do lugar para o qual foi eleito pura e simplesmente por se tratar de um activista pró-democrático: “Se Sulu Sou não fosse um democrata ou se a Associação Novo Macau não tivesse nenhum impacto político, como acontece com os proprietários do Pearl Horizon ou os organizadores do protesto do Dia do Trabalhador de 2010 – que, apesar de se terem envolvido em confrontos com a polícia, não foram condenados – eu acho que o caso não iria grandes consequências, uma vez que não afecta a ordem social”.

Como Sulu Sou defende, entre outras coisas, conceitos como o sufrágio directo, o académico não se mostrou optimista quanto ao debate na Assembleia Legislativa que vai decidir a suspensão, ou não, do mandato do jovem deputado. A reunião da Comissão de Regimentos e Mandatos está agendada para amanhã.

“O deputados pró-Governo constituem a maioria. Eu não acho que se prontifiquem a apoiar Sulu Sou. Não é possível que eles apoiem quem não integra o campo pró-Governo, a não ser que haja uma forte opinião pública que apoie a sua permanência. Mas, por enquanto, eu não vejo como isso possa acontecer”, sustenta Bill Chou.

O académico, considera ainda assim, que ainda existe um longo percurso a percorrer antes de declarar a eliminação do mandato de Sulu Sou como deputado mas “o efeito é o mesmo”. Para o professor da Universidade Chinesa de Hong Kong, o processo deverá traduzir-se no desânimo do campo pró-democrata e na Associação Novo Macau.

Já Larry So, antigo professor do Instituto Politécnico de Macau, prefere manter uma posição neutral quanto ao assunto. Por um lado, o analista entende que o comportamento de Sulu Sou se trata, de facto, de “desobediência civil”, mas minimiza a gravidade criminal do comportamento do activista: “Isto é um crime? Não me parece”, notou. Por outro lado, Larry So considera que a forma como a informação foi divulgada pelo Governo causou, na opinião pública, a ideia de que o jovem estava a ser acusado de forma intencional: “Esperemos que não, muitas sociedades democráticas podem aceitar a desobediência civil limitada”, defende

O antigo docente do IPM reconhece que “muitas pessoas acreditam que o processo serve para eliminar o deputado democrata e atribuir mais poderes aos deputados pró-Governo”, mas contesta a tese: “Macau não precisa disto porque os votos dos deputados pró-Governo são totalmente adequados, não é preciso eliminar o cargo dos deputados desta maneira”, considera.

Eilo Yu, professor do Departamento de Governo e Administração Pública da Universidade de Macau, acredita, por sua vez, que o mandato de Sulu Sou não irá ser suspenso: “Na verdade, ao ver o desempenho de Sulu Sou na Assembleia Legislativa nas últimas semanas, o público geral de Macau e os restantes deputados não consideram que ele seja tão agressivo como esperavam. Eles não têm uma má impressão dele”.

Eilo Yu considera que o ambiente e as relações entre os deputados pró-democracia e os parlamentares pró-Governo melhoraram, inclusive, desde a entrada de Sou no hemiciclo.

Se este ambiente for destruído devido à suspensão de Sulu Sou, Yu não considera que tal venha contribuir para a estabilidade social nem para a participação política das gerações mais jovens e estas são as razões que levam o académico da Universidade de Macau a defender que Sulu Sou não vai ser suspenso: “Para ser franco, o Governo de Macau está a usar um método mais tolerante para lidar com estes protestos sociais. Desta vez é mais como um aviso. Se ele desenvolver actividades semelhantes no futuro, a Assembleia Legislativa terá uma razão mais válida para o remover do hemiciclo”, concluiu.