“Se quero correr para ganhar, tenho de escolher uma prova que possa ganhar”

Correu em vários circuitos ao longo da temporada, experimentou várias categorias e competiu em algumas das mais apetecidas provas de carros de turismo da actualidade, mas em Macau opta pela ambição em detrimento da satisfação. Depois de ter disputado as duas mais recentes etapas do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo e de ter alcançado brilharetes tanto na TCR China, como na TCR Asia, Filipe Clemente de Souza vai tentar triunfar na edição de 2017 da Taça CTM, a taça de carros de turismo do território. O piloto macaense explica a escolha com uma justificação simples: das provas em cartaz na 64.a edição do Grande Prémio de Macau, é a única que sente que pode ganhar. Aos 41 anos, o piloto diz-se pronto para tentar a sorte noutros voos e alimenta o desejo de disputar, em anos vindouros, a Taça do Mundo de GT. Filipe Clemente de Souza teme, ainda assim, pela continuidade dos pilotos locais nas provas do Grande Prémio do território.

Texto e Fotos: Marco Carvalho

PONTO FINAL: Filipe, mais um Grande Prémio de Macau à porta. Um Grande Prémio que tem este ano algumas novidades. Quais são as expectativas para a 64.ª edição do certame?

Filipe Clemente de Souza: Este ano, as minhas expectativas são iguais às do ano passado e passam por ganhar a corrida. Não fiquei contente com a minha prestação no ano passado, porque corri a pensar no primeiro lugar e não consegui alcançar esse desígnio. Este ano estou muito bem preparado para o Grande Prémio, por isso a expectativa é a de ganhar em Macau, a de terminar em primeiro lugar.

Como é que essa preparação foi feita? Como é que se preparou para o Grande Prémio de Macau? O que fez ao longo da temporada?

F.C.S: Este ano, disputei vários campeonatos: fiz integralmente o TCR China, participei na etapa de Zhuhai do TCR Asia e ainda participei em duas etapas do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo. No TCR Asia, em Zhuhai, fiquei em segundo lugar, numa corrida que se desenrolou sobre chuva. Foi um resultado que me deixou muito contente, não apenas com o carro, mas também com a equipa. Ao longo do último mês, participei em duas corridas do WTCC, do World Touring Car Championship. Disputei as duas provas com a Lada, a equipa russa. O carro estava muito bem preparado, a equipa também, mas acabei por ter algum azar. Na etapa chinesa, consegui inclusive pontuar, depois de ter terminado a primeira corrida em sexto ou em sétimo. Depois, na segunda corrida – numa altura em que eu já começava a conhecer melhor o carro e a ambicionar um resultado mais positivo – acabei por ter algum azar. Em Motegi, no Japão, foi a chuva que me estragou os planos. Choveu bastante e a segunda corrida acabou por ser cancelada. Mas, em princípio, e em termos de ritmo de rodagem está tudo bem. Sinto-me preparado e agora é esperar que o carro não tenha nada. Se assim for, acho que este poderá ser o ano certo para deixar a minha marca no Circuito da Guia.

O carro está a altura do condutor? Ou nem por isso?

F.C.S: Sim, sim. Fiz os últimos testes há duas semanas, em Zhuhai. Fiz um tempo que me deixou muito, muito contente. A equipa também está muito satisfeita com os tempos que fiz nessa sessão de testes. O carro chegou ao território no fim-de-semana e agora é só garantir o melhor set up para a viatura, até porque Macau é um circuito citadino e tem os seus próprios desafios e as suas próprias exigências. É necessário fazer uma afinação muito boa para que o carro dê o máximo que pode dar no Circuito da Guia.

Experimentou uma série de Campeonatos, como dizia. Qual é aquele em se sente mais à vontade? A prova em que acha que se poderia dar melhor? Fez bons resultados tanto no TCR China, como no TCR Asia. Pontuou no WTCC. O que falta para o vermos competir de forma mais regular nos grandes palcos internacionais?

F.C.S: Do meu ponto de vista, o TCR China serviu, sobretudo, para que eu ganhasse muita experiencia. A prova é disputada por pilotos muito bons da China e de Hong Kong. O meu melhor resultado, se não estou em erro, foi uma segunda posição numa das etapas. No TCR Asia, como lhe dizia, fiquei em segundo lugar no Circuito Internacional de Zhuhai, que é um traçado que conheço bem. Em Macau, com um bocadinho de sorte, tudo é possível. E, a meu ver, é isso mesmo que me tem faltado: alguma sorte. Se o carro não se ressentir de problema nenhum, este é o ano certo para tentar concluir a prova no primeiro lugar. No ano passado, a prova foi ganha por um piloto de Hong Kong, o Paul Poon. Por coincidência, ele também foi testar a Zhuhai há duas semanas e viu o meu tempo e eu vi o tempo que ele fez. É também um tempo muito bom. Mas em Macau eu tenho outras expectativas e uma táctica própria para abordar o Circuito. Macau é a minha terra, conheço muito bem a Guia e acredito, por isso, que tenho alguma vantagem. Se o carro estiver à altura e eu tiver a sorte pelo meu lado, estou convicto de que poderei ganhar.

O Paul Poon é o seu grande rival na luta pelo triunfo na Guia?

F.C.S: Sim, sim. No meu entender, o Paul Poon é o único que me pode fazer frente. É um piloto com muita experiencia. Em Macau, na Taça CTM, já ganhou por seis ocasiões. É um piloto com uma capacidade acima da média e é um piloto muito forte neste tipo de provas. Este ano, desde que consiga ultrapassar o Paul Poon e se não cometer nenhum erro, estou certo que conseguirei ganhar.

E para além do Paul Pun, que outros pilotos lhe poderão fazer frente no Circuito da Guia?

F.C.S: Na minha própria equipa, o meu parceiro, o Jerónimo Badaraco, também tem um bom carro, como eu e também deverá estar na luta pelas posições da frente. Ainda assim, há um elemento diferenciador: o Jerónimo não tem tantas corridas feitas este ano e não fez tantos quilómetros como eu. Em termos de experiência estamos equiparados, porque o Jerónimo é um piloto muito experiente, mas em termos de ritmo poderei ter alguma vantagem. Ele é muito forte em Macau e pode ser uma ajuda preciosa para que eu ganhe na Guia. Na minha equipa há ainda um ou dois pilotos que se vão apresentar ao volante de um Chevrolet Cruze, como o meu e que são, por isso, candidatos óbvios aos dez primeiros lugares. A minha equipa este ano está muito forte e só mesmo a equipa do Paul Poon é que lhe pode fazer frente. O Paul tem, de resto, alguns companheiros de equipa que são muito fortes, como é o caso do Samson Fung e do filho do Samson, o Alex. Sei que se prepararam bem para competir na Guia.

Este ano há menos uma prova em cartaz e também mudanças significativas em termos de regulamentos. O que é que todas estas mudanças significam para os pilotos do território? Tornam o Grande Prémio de Macau mais exigente?

F.C.S: Sim. Acredito que estas alterações estejam a ser feitas com o intuito de retirar espaço às corridas de suporte. Juntaram a Taça CTM e o Road Sport Challenge, ainda que a prova, factualmente, só seja uma prova conjunta no dia da corrida. Nos testes e nas provas de qualificação os procedimentos continuam a ser independentes. Não faço ideia de que impacto esta decisão pode vir a ter, mas a organização, parece-me, sabe o que está a fazer. Para o ano, este formato deve manter-se, mas no futuro, daqui a uns anos, talvez a Comissão decida cortar mais uma ou outra prova. O facto de Macau acolher duas Taças Mundiais – uma de Fórmula 3 e outra de GT – pode deixar os pilotos amadores sem grande margem de manobra. Talvez haja interesse em acabar com as corridas de suporte. Começo a pensar que daqui a meia dúzia de anos, o Grande Prémio se vai resumir a grandes corridas internacionais e as corridas de suportes vão desaparecer.

Isto quer dizer que os pilotos de Macau estão condenados à extinção?

F.C.S: Pois, pois. A organização deixou de privilegiar os pilotos de Macau, para privilegiar os melhores pilotos do mundo. Provas como a Taça do Mundo de GT ou a Taça do Mundo de Fórmula 3 são corridas pensadas para uma audiência global, são provas para o mundo ver. Em Novembro, o Grande Prémio de Macau é agora um evento muito importante para os adeptos de automobilismo de todo o mundo. Estas duas provas – as Taças do Mundo – só se disputam em Macau e são provas com uma grande importância. Não ficam muito atrás de uma prova de Fórmula 1. Por outro lado, os pilotos locais que tenham capacidade para tal podem sempre tentar correr na Taça do Mundo de GT ou na Fórmula 3. É possível que estas provas continuem a ter pilotos de Macau, mas não serão, de modo algum, tantos como no passado. Para mim, eventualmente a ideia é essa.

A eventual exclusão dos pilotos locais não tira brilho e dinâmica ao Grande Prémio?

F.C.S: Sim. Mas a verdade é que os pilotos de Macau também não podem ver a sua relevância exagerada. A Comissão Organizadora não pode trabalhar única e exclusivamente em função dos pilotos de Macau. Se o número de pilotos de Macau e de Hong Kong for muito elevado, como é que é possível acomodar os pilotos internacionais? O objectivo, parece-me, passa por internacionalizar Macau cada vez mais e essa internacionalização passa também pelo Grande Prémio de Macau. Se, eventualmente, no futuro não restarem mais do que quatro ou cinco pilotos locais em prova, isso também não será visto como um problema, porque não coloca em risco esse princípio da internacionalização. O propósito passa sempre por fazer um bom trabalho, para que o mundo disso se possa aperceber.

Curiosamente, este ano, quase não há pilotos profissionais de Macau no Grande Prémio. O André Couto teve um acidente grave, o Rodolfo Ávila orientou a carreira para outros desafios … O Filipe acaba por ser a última grande referência dos adeptos locais de automobilismo. Isto traz-lhe alguma responsabilidade acrescida? Ou não liga a isso?

F.C.S: Sim. Devo dizer, no entanto, que o André Couto continua a ser, para mim, o melhor piloto de Macau. É profissional há muitos anos e competiu durante várias temporadas no Campeonato de Super GT, no Japão, um campeonato que, como toda a gente sabe, é um campeonato com muita qualidade e completamente profissional. O Rodolfo optou por outras soluções. É inevitável que sejamos confrontados, a determinada altura, com a necessidade de escolher o caminho que podemos seguir. Eu próprio já começo a ter que ponderar o que poderei fazer depois dos carros de turismo. Em Macau as opções não são muitas e gostava de experimentar a Taça do Mundo de GT, mas a GT Cup este ano, por exemplo, é uma prova muito controlada. Por um lado, é uma prova por convites. Só quem é convidado é que pode correr. Por outro, a organização exige que os pilotos tenham uma licença de competição profissional, aprovada pela FIA. É por isso que a Taça do Mundo de GT este ano só é disputada por vinte e tal pilotos. De Hong Kong, por exemplo, só está inscrito um piloto e da República Popular da China não está ninguém. O resto são pilotos japoneses e nomes bem conhecidos dos circuitos internacionais. Ora, para os espectadores, para quem queira ver a corrida, este alinhamento é muito bom, porque todos os pilotos têm provas dadas a nível internacional. Para os pilotos não é assim tão bom, porque há pilotos, que mesmo tendo dinheiro para participar, não têm a tal licença que é exigida pela Federação Internacional do Automóvel. Eu, por mim, sou sincero. Gostava de disputar esta prova de GT. Este ano, em Janeiro, tive a oportunidade de testar um destes carros com uma equipa de Hong Kong. Fiz testes com o Audi R8 LMS Cup no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia e o carro é fantástico. Por mim, competia uns anos mais nos carros de turismo e depois tentava a sorte na GT Cup, mas ainda é cedo para equacionar este percurso, até porque o futuro é incerto.

Esse salto, poderia vir a ser dado já no próximo ano?

F.C.S: Não sei, não sei. O orçamento necessário para estas provas de GT é muito mais elevado que o orçamento necessário para competir, por exemplo no TCR China ou mesmo no Campeonato do Mundo de Carros de Turismo. No WTCC, os preços cobrados também são muito altos, mas no GT os custos são ainda mais elevados. Aliás, em Macau, para participar nesta prova da Taça do Mundo de GT, o preço é incrível. A maior parte das pessoas não têm a mais pequena ideia de quanto custa fazer esta prova. O ano passado a prova já se disputou sob o título de Taça do Mundo de GT, ainda que não se tenha disputado apenas por convite. Foram muitos os pilotos semi-profissionais que se inscreveram para disputar o evento. Só para fazer esta corrida em Macau, para disputar a Taça do Mundo de GT, tiveram de colocar de lado mais de um milhão de dólares de Hong Kong. É um valor incrível. Como este ano todos os pilotos são profissionais, eles recebem dinheiro para vir cá. De qualquer forma, para competir nas lides do GT, os patrocinadores têm de ser muito fortes e é necessário desembolsar muito para competir. Não se trata apenas de saber conduzir. Os apoios têm de ser numerosos também. É algo muito importante.

O Filipe participou em corridas de carros de turismo, ao longo da temporada, em campeonatos de grande renome internacional, como é o caso do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo. Porque é que cá em Macau não tenta a corrida da Guia propriamente dita? É por sentir que tem mais hipóteses de vencer nas lides da CTM Cup?

F.C.S: Essa questão tem-me sido colocada por muita gente. Os meus amigos e a própria comunicação social perguntaram-me por mais de uma ocasião porque razão é que eu não fazia o WTCC em Macau. Esse sempre foi a minha vontade. Eu queria competir na etapa de Macau do WTCC e a própria organização da prova chegou a contactar-me para que eu disputasse a Corrida da Guia. O problema é que em Macau não se pode disputar duas corridas. É azar? Ou é um regulamento absurdo, este que não nos deixa fazer duas corridas? O WTCC dizia-me: “Podes fazer a prova connosco e disputar ainda a CTM Cup.” Para mim não há problema: eu posso, mas o regulamento não deixa. Este é a minha 15ª participação no Grande Prémio de Macau. Já levo 15 anos de experiência em Macau. Cada vez que subo ao pódio em Macau fico muito contento. Não é fácil decidir. O WTCC é uma das melhores provas do mundo e é uma experiência em que se pode aprender muito, tanto com o carro, como com a equipa, como com os outros pilotos. Mas é uma prova que eu não posso ganhar. Terminar a prova nos dez primeiros também é muito difícil, porque o nível é muito alto. Na Taça CTM, quando participo na Taça CTM, consigo colocar-me em posição de liderança, à frente dos outros pilotos. As circunstâncias são muito diferentes: a forma como me entrego, os meus adversários, os tempos. Se quero competir para ganhar, tenho de escolher uma prova que possa ganhar. Foi por isso que decidi disputar a CTM Cup.

Esta temporada está na recta final, prestes a acabar. Em relação à próxima temporada, já há planos? Ou ainda não?

Ainda não estou a olhar para o próximo ano. Estou inteiramente concentrado no próximo fim-de-semana e estou confiante em relação aos meu carro. Neste momento não quero pensar em outras coisas, mas é verdade que tenho sido abordado por várias equipas, que querem saber quais são os planos que eu tenho. Perguntam-me se vou disputar o TCR ou se vou disputar o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo. Por agora – e mais do que qualquer outra coisa – quero vencer no próximo fim-de-semana. Na próxima temporada, se tiver oportunidade, deverei disputar algumas provas em que nunca participei, como é o caso das provas de endurance. Talvez dispute as “24 Horas do Dubai”. As inscrições para a prova abrem em Janeiro. Talvez tente participar também em uma ou duas corridas do Campeonato de GT da China, que é uma prova que apresenta preços mais comportáveis. O preço é menor, mas o nível do Campeonato é muito elevado, com pilotos oriundos da Europa e dos principais campeonatos. Já levo muitos anos a competir na Taça CTM e talvez já seja suficiente. Se conseguir vencer a prova, o mais certo é não voltar a disputar a corrida e tentar a sorte noutras competições. Já não sou propriamente jovem. Com a idade que tenho, é essencial que eu participe em coisas nas quais nunca participei. Se não o fizer agora, daqui a uns anos as oportunidades que terei serão muito menores. Tenho que começar a pensar seriamente noutras andanças.

A profissionalização é algo impossível? Ou ainda é um sonho que alimenta?

F.C.S: Continua a ser um sonho. Em Macau não sou propriamente um desconhecido e, mesmo lá por fora, há muita gente que me conhece e sabem que o Filipe Clemente de Souza quando compete é para lutar pelos lugares da frente. A idade é que já não ajuda muito, porque as equipas, habitualmente, gostam de contratar pilotos em idade mais jovem, com uma maior margem de progressão. Coloco-me muitas vezes uma questão a mim mesmo: “Porque razão não consigo ser profissional?”. Tive a oportunidade de disputar muitas corridas a nível internacional, mas comecei tarde. Se quando eu era jovem tivesse tido este tipo de oportunidades, talvez pudesse ter atraído a atenção de várias corridas e a minha carreira teria sido diferente. Agora não. Agora é demasiado tarde para mim. O meu pensamento e o meu modo de estar, no entanto, são sempre os mesmos: dar o meu melhor, concentrar-me ao máximo e procurar garantir o melhor resultado. No próximo fim-de-semana não vai ser diferente.