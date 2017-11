Quirguistão impôs-se a Macau em jogo louco

Ainda não foi desta que a selecção do território conseguiu pontuar na campanha de qualificação para a fase final da Taça da Ásia das Nações. Ontem, no Estádio da Taipa, o onze de Macau perdeu por 4-3 frente ao Quirguistão. O conjunto orientado por Chan Hiu-ming chegou a estar a perder por 3-0, mas relançou a discussão da partida na recta final do encontro.

Marco Carvalho

A selecção de futebol do Quirguistão conseguiu esta terça-feira uma importante vitória no Estádio da Taipa, ao derrotar a selecção do território por quatro bolas a três, numa partida a contar para as contas do Grupo A da campanha de qualificação para a fase final da Taça da Ásia das Nações, prova que se disputa em 2019 nos Emirados Árabes Unidos.

Com o triunfo, a formação da Ásia Central mantém em aberto a possibilidade de garantir a presença na fase decisiva da principal prova de futebol do continente asiático. A jogar em casa, mas com as bancadas do Estádio da Taipa praticamente vazias, a selecção orientada por Chan Hiu-ming só no segundo tempo conseguiu exorcizar o fantasma de uma eventual goleada, ao apontar três tentos, depois de se apanhar a perder por três bolas a zero.

Dois golos de Anton Zemlianukhin – um em cada parte do encontro – e uma ofensiva de Vitalij Lux colocaram a formação visitante a vencer por 3-0 num período de pouco mais de cinquenta minutos, mas os golos apontados por Chan Pak-chun e por Nicholas Torrão, quando havia pouco mais de um quarto de hora para jogar, tiveram o condão de relançar a partida, propiciando aos poucos adeptos que se dirigiram ao maior estádio do território dez minutos de futebol frenético.

As esperanças do conjunto do território voltaram a esmorecer aos 84 minutos, quando o substituto Mirlan Marzaev marcou o quarto e último golo do onze visitante. Inconformada, a formação local respondeu na mesma moeda três minutos depois, com Leonel Fernandes a estabelecer o resultado final.

O resultado acaba por se prefigurar justo, dado o desempenho do onze quírguiz na primeira metade. A formação da Ásia Central inaugurou o marcador aos 24 minutos, com Zemlianukhin a converter com sucesso uma grande penalidade por mão na bola de um jogador do território na área à guarda de Ho Man Fai.

Aos 36 minutos, Lux apontou o segundo do Quirguistão, na sequência de uma boa jogada ofensiva do ataque do onze quírguiz.

O terceiro tendo do conjunto forasteiro materializa-se aos 52 minutos e tem, de novo, como protagonista Zemlianukhin, que respondeu da melhor forma a um bom cruzamento de Akhmedov Murolimzhom.

A perder por três bolas a zero, a selecção do Lótus parecia condenada a encaixa nova goleada, mas a cobrança exímia de um livre directo por parte de Chan Pak-chun acabou por relançar as aspirações do conjunto orientado por Chan Hiu-ming. A dez minutos do fim da partida, Nicholas Torrão acrescentou um segundo golo ao tento apontado por Chan Pak-chun, na cobrança de uma grande penalidade, elevando a contagem para 3-2. O resto da história é conhecido: aos 84 minutos Marzaev reforçou a vantagem do onze visitante e três minutos depois, num esforço que acabou por se revelar inglório, Leonel Fernandes estabeleceu o resultado final.