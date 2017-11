PSP garante imparcialidade e justiça na acusação a Sulu Sou

O Corpo da Polícia de Segurança Pública (CPSP) emitiu ontem um comunicado com as explicações sobre a suspeita da prática de crime por parte do agora deputado Sulu Sou, relativos a uma manifestação realizada a 15 de Maio do ano passado.

Na nota, a Polícia de Segurança Pública garante que os agentes envolvidos no protesto agiram de acordo com a lei e aplicaram os modelos utilizados habitualmente em incidentes semelhantes: “Tendo em consideração a segurança, a ordem pública e o trânsito, [a PSP] procedeu a vários ajustamentos sobre o local e o itinerário da manifestação. Mas Sulu Sou e os seus companheiros, ao saberem a sentença do Tribunal da Última Instância, de forma intencional não obedeceram reiteradamente às ordens justas feitas pela polícia”, refere o comunicado das autoridades. As forças de segurança sustentam que Sulu Sou incitou “várias vezes os manifestantes” com palavras de ordem recorrendo aos altifalantes.

A PSP acrescenta que os acções realizadas “perturbaram os residentes e o trânsito do local”. A corporação esclarece ainda que aconselhou Sulu Sou por diversas, chamando a atenção para a gravidade das acções conduzidas pelos manifestantes: “Os actos praticados por vocês equivalem a reuniões ilegais, pelo que devem abandonar o local de imediato sob pena da prática de crime de desobediência”. O pedido terá sido inconsequente.

As autoridades sublinham ainda que Sulu Sou não tinha na data anunciado a sua candidatura ao cargo de deputado e, por isso, a actuação da polícia “em nada” foi determinada pela identidade do activista.

A acusação pelo crime de desobediência qualificada levará a Assembleia Legislativa a decidir amanhã uma eventual suspensão do mandato do deputado da Associação Novo Macau.