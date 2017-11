  Perguntas que ficam sem resposta

“Admite o Governo adoptar uma orientação geral no sentido de serem renovadas as licenças especiais que têm permitido a permanência em Macau de diversos quadros da nossa administração, particularmente em áreas como a magistratura, a segurança ou a saúde, que possam colaborar com as autoridades do Território, ajudando assim a preservar a nossa Língua e Cultura? Será possível equacionar o aumento do número de funcionários ali colocados nestas condições de forma a garantirmos uma maior aproximação a Macau? Admite o Governo fazer sentir ao Conselho Superior do Ministério Público a importância e o interesse público na manutenção em Macau dos Magistrados, cuja permanência ali possa estar em causa?”, perguntou o deputado do PSD José Cesário há dois anos, na sequência de notícias que davam conta de que o Conselho Superior do Ministério Público estava a “obrigar magistrados, colocados naquele território há vários anos, a regressar a Portugal, dando assim por terminadas as respectivos licenças especiais para ali exercerem funções”, ainda segundo o texto da interpelação feita por escrito no Parlamento. O governo de António Costa nunca respondeu.

