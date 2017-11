Pedido de suspensão do mandato de Sulu Sou é o primeiro desde a transição  

O pedido de suspensão do mandato do deputado Sulu Sou Ka Hou é o primeiro a materializar-se desde a transferência de soberania, confirmou ontem o presidente da Assembleia Legislativa (AL). Ho Iat Seng considera que este caso, em que foi invocado pelo tribunal o artigo 27º do Estatuto dos Deputados, difere em muito de outros pedidos que têm chegado à Assembleia, relacionados com delitos menores ou em que é pedida a intervenção dos deputados enquanto testemunhas.

Fotografia: Eduardo Martins;

Sílvia Gonçalves

O presidente da Assembleia Legislativa (AL) confirmou ontem que o pedido de suspensão do mandato do deputado Sulu Sou Ka Hou – remetido pelo Tribunal Judicial de Base, para que este seja ouvido num caso em que é acusado de desobediência qualificada – é o primeiro a verificar-se desde a transferência de soberania, tendo apenas acontecido um outro antes da transição. Ho Iat Seng esclareceu que este caso, em que foi invocado o artigo 27º do Estatuto dos Deputados, é muito distinto de outros, envolvendo delitos menores, em que foi invocado o artigo 30º, e em que a decisão foi tomada pela Mesa da Assembleia Legislativa. Ho Iat Seng salientou que, no caso de Sulu Sou, caberá ao plenário a decisão final, depois de ouvido o parecer da Comissão de Regimento e Mandatos, que vai estar reunida na próxima quinta-feira.

“Quando o tribunal nos diz que temos que cumprir o artigo 27º do nosso regimento, nós temos que cumprir essa norma e não se coloca a questão de aguardar ou não pelo término do mandato do deputado, seja qual foi o crime”, explicou ontem Ho Iat Seng, em declarações à imprensa, à margem da apresentação do relatório das Linhas de Acção Governativa para 2018.

Antes do plenário proceder à votação sobre a suspensão de mandato, será ainda emitido um parecer pela Comissão de Regimento e Mandatos, assinalou o presidente da Assembleia Legislativa. A eventual suspensão terá que contar com uma maioria de votos a favor por parte dos deputados. Ho Iat Seng diz ter verificado, entretanto, os casos ocorridos no passado, tendo concluído tratar-se da primeira vez que o artigo 27º é invocado por um tribunal de Macau após a mudança de administração: “Não se trata de um primeiro caso com que a Assembleia Legislativa se depara, fiz uma verificação dos casos que aconteceram no passado, também tivemos que aguardar por esta tramitação. Trata-se do segundo caso, mas é a primeira vez desde a transferência de soberania”.

Houve, ainda assim, casos em que os tribunais invocaram um outro artigo: “Se formos notificados pelo tribunal para que o deputado venha a ser testemunha num processo, de acordo com o regulamento dos deputados, é o artigo 30º, então nós temos que perguntar se ele vai ou não aceitar ser testemunha. Mas como neste caso o tribunal invocou o artigo 27º, então temos que proceder de acordo com esse artigo”.

O presidente do hemiciclo detalhou a natureza dos casos anteriormente verificados: “Chegaram a acontecer casos de pedidos para deputados serem ouvidos, mas são casos diferentes daquele de que estamos agora a falar, porque são casos relacionados com contravenções, com crimes de menor gravidade”. Ho Iat Seng atirou exemplos: “O deputado Pereira Coutinho. Chan Meng Kam foi testemunha num processo”.

José Pereira Coutinho, que se encontrava a curta distância, esclareceu depois aos jornalistas: “Os tribunais muitas vezes pedem que eu apareça em tribunal, mas nos termos legais eu posso fazer o meu depoimento como testemunha abonatória por escrito, é um direito que assiste ao deputados em Macau”. O parlamentar garantiu ainda que até hoje foi ouvido “sempre como testemunha”.

O presidente da Assembleia Legislativa explicou ainda que, caso o plenário determine a suspensão do mandato de Sulu Sou, esta só se aplica durante o período em que decorrer o julgamento, podendo o deputado, após o seu término, retomar o mandato.