Paul Poon regressa à Guia com o pódio debaixo de olho  

É, provavelmente, a formação mais forte a competir nas corridas de suporte da 64.a edição do Grande Prémio de Macau. A Teamwork Motorsports, da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, vai colocar nada mais nada menos do sete veículos em prova, no próximo fim-de-semana, no Circuito da Guia.

Na Taça CTM, em que vai procurar revalidar o título conquistado no ano passado, a formação vai-se fazer representar pelos Peugeot RCZ de actual campeão em título Paul Poon, de Samsong Fung e de Alex Fung.

Já na Taça da Corrida Chinesa, a Teamwork Motorsports estará representada por quatro Volkswagen Golf GTI TCR, que serão conduzidos por Andrew Lo, Samuel Hsieh, Alex Hui e Sunny Wong. A prova, recorde-se, conta no alinhamento com um total de 34 carros.

O regulamento da prova permite este ano alterações do ponto de vista técnico e a equipa não perdeu a oportunidade de procurar desenvolver um carro que se possa prefigurar o mais combativo possível no Circuito da Guia: “O processo de desenvolvimento e os testes que se seguiram foi duro para todos ao longo dos últimos meses”, disse Paul Poon. ”Somos ambiciosos e queremos agradecer com bons resultados aquele que tem sido desde sempre o nosso patrocinador, o grupo Suncity.

“Vistas as coisas, acho que conseguimos desenvolver um carro competitivo a pensar no Grande Prémio de Macau. O envolvimento de Rob Guff não só ajudou no desenvolvimento do projecto, como também exponenciou a nossa confiança. Estamos mais do que preparados para o Grande Prémio de Macau”, disse o piloto de Hong Kong, citado pelo portal Touring Car Times.