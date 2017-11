Ouro da casa  

Remonta a Novembro de 2000 – vivia ainda o território no rescaldo do regresso à soberania chinesa – o capítulo mais belo da história do automobilismo do território. Então com 23 anos, André Couto superiorizou-se a um pelotão onde se incluíam o indiano Narain Karthikeyan e o alemão Pierre Kaffer e garantiu, na quinta participação na Taça Intercontinental de Fórmula 3, que o seu nome seria eternizada na história de uma das mais exigentes provas mundiais dos desportos motorizados.

Dezassete temporadas depois, o ímpar triunfo de Couto permanece por igualar e, pela primeira vez em muitos anos, o mais conceituado piloto de Macau não vai competir nas curvas e contra-curvas da Guia. A recuperar ainda de um despiste sofrido no início de Julho no Circuito Internacional do vizinho município de Zhuhai, André Couto estava a começar a negociar a participação na Taça do Mundo de GT com uma das formações que vão disputar a prova. A ausência do vencedor da Taça Intercontinental de Fórmula 3 no já longínquo ano de 2000 deixa o Circuito da Guia sem um dos pilotos que melhor conhece os cantos à casa, privando quase por inteiro de representantes de Macau as quatro principais corridas em cartaz no âmbito da 64.a edição da principal prova regular do calendário desportivo do território.

Sem qualquer representante no Grande Prémio de Motociclismo e nas Taças do Mundo de GT e de Fórmula 3, as cores da RAEM marcam apenas presença na Corrida da Guia, que será este ano disputada por apenas um piloto local, o veterano Mak Ka Lok.

Este ano reduzidas apenas a duas provas – a Taça da Corrida Chinesa e a Taça CTM de Carros de Turismo de Macau – as corridas de suporte são, mais do que nunca, o feudo que resta aos pilotos locais para mostrarem o seu valor no asfalto da Guia. Excepção feita a Liu Lic Ka e a Hélder Assunção, que vão competir na Taça da Corrida Chinesa, todos os demais pilotos locais competem este ano na Taça CTM e é esta competição que Filipe Clemente de Souza – piloto que disputou as duas últimas etapas do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo – vai procurar vencer. O ás do volante macaense é o piloto em destaque no número 2 da edição deste ano da Circular da Guia.