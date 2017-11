Optimismo cauteloso quanto ao desenvolvimento económico de Macau  

À semelhança do que sucedeu no ano passado, o Chefe do Executivo encara o desempenho da economia para 2018 de forma cautelosa: “Para o próximo ano, pese embora a existência de factores incertos no desenvolvimento da economia mundial, encaramos com um optimismo cauteloso a perspectiva do desenvolvimento económico de Macau, prevendo-se que a nossa economia continue a apresentar um crescimento positivo”.

Assinalando que, a par com a economia mundial, também a economia de Macau apresenta “um comportamento favorável ao seu desenvolvimento”, Chui Sai On salientou que “o Fundo Monetário Internacional e uma das empresas de classificação internacional consideraram que a macroeconomia de Macau possui uma sólida capacidade de resistência”.