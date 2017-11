Myanmar vai dar início ao repatriamento dos deslocados que se encontram no Bangladesh

A Birmânia garantiu esta terça-feira que vai dar inicio ao repatriamento dos deslocados no Bangladesh, dentro de três semanas, depois do acordo de entendimento assinado o país vizinho a 24 de outubro, disse ontem o porta-voz do Governo filipino.

A questão dos rohingyas foi levantada numa reunião da cúpula da ASEAN, que decorre nas Filipinas.

A líder da Birmânia (Myanmar), Aung San Suu Kyi, deu essa garantia hoje aos outros membros da Associação de Nações do Sudoeste Asiático (ASEAN), afirmou Harry Roque, adiantando que não foram dados mais pormenores e que não se referiu directamente aos rohingyas.

Roque afirmou ainda que o Governo birmanês está a aplicar recomendações de uma comissão liderada por Kofi Annan, antigo secretário-geral das Nações Unidas, sobre o estado de Rakhike.