Mistura de categorias na Taça CTM indigna Jerónimo Badaraco

Jerónimo Badaraco regressa este fim-de-semana ao Circuito da Guia para competir na Taça CTM, prova que junta este ano junta duas classes diferentes, opção com o qual o piloto macaense não concorda. Porém, e em jeito de antevisão, Badaraco espera terminar nos cinco primeiros da classe 1600cc. Paul Poon e Filipe Clemente de Souza são os principais candidatos à vitória, defende Badaraco.

Pedro André Santos

O piloto macaense Jerónimo Badaraco prepara-se para competir em mais uma edição do Grande Prémio de Macau, uma vez mais na Taça CTM. Este ano, a prova irá englobar carros de classes diferentes, nomeadamente como motores de 1600 e de 1950 centímetros cúbicos de cilindrada, o que coloca alguns pilotos em vantagem relativamente aos restantes: “Não percebo porque é que a organização colocou duas classes tão diferentes na mesma corrida. É como colocar Fórmula 1 a correr com Fórmula 3, não faz sentido!”, disse o piloto em declarações ao PONTO FINAL.

Jerónimo Badaraco recorda que no passado “foi sempre uma classe” e culpa a organização pela alteração feita para este ano: “Não justificaram nada. Nas reuniões, um dos pilotos perguntou à organização o porquê de misturar duas classes na mesma corrida mas eles não responderam. Acho que vai ser uma complicação para os pilotos na corrida”, acrescentou.

Badaraco referiu, a título de exemplo, que um carro da categoria na qual vai competir – de 1600cc – até poderá fazer uma volta mais rápida na classificação, mas que depois, na fase das corridas, irá estar sempre em desvantagem comparativamente aos pilotos que correm pela classe 1950cc: “Na partida, como é uma recta, eles ultrapassam-me logo e eu não consigo recuperar. E na parte de cima do circuito também não consigo ultrapassar porque é muito estreito”, lamentou.

Desta forma, e em jeito de antevisão à sua prestação, Jerónimo Badaraco aponta aos cinco primeiros lugares na sua classe, sendo difícil fazer uma antevisão geral da prova devido às diferenças entre os automóveis. “Já estive a preparar o meu carro. Corro há mais três anos nesta classe, só que este ano a organização decidiu ter duas classes na mesma corrida, por isso é um bocado difícil apontar a uma classificação geral na corrida. Ainda não sabemos a diferença de tempo das duas classes. É muito difícil avançar com prognósticos”, referiu.

No ano passado, Jerónimo Badaraco fez uma boa classificação na prova, terminando em quarto lugar, mas problemas a nível do radiador acabaram por impossibilitar a conclusão da corrida.

O elevado número de pilotos para esta corrida causa também alguma preocupação, tendo em conta o tamanho do circuito: “Nós somos duas classes que se vão misturar numa corrida, com 25 participantes cada, só que a grelha só dá para 36 carros. Isto quer dizer que a qualificação é mais importante do que a corrida porque os últimos sete de cada classe não vão correr no domingo”, referiu.

Para este ano, o piloto macaense atribui favoritismo ao piloto de Hong Kong, Paul Poon, que triunfou no ano passado, a par do piloto local Filipe Clemente de Souza. Quanto às restantes provas, Jerónimo Badaraco considera que o Circuito da Guia vai estar recheado de pilotos de categoria, lamentando apenas a ausência do português Tiago Monteiro e de outros pilotos locais já com tradição na prova, como André Couto ou Rodolfo Ávila.