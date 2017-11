Licenças para… confundir (e diminuir)  

Quantas licenças especiais existem em Macau nesta altura? Ninguém no governo de Portugal sabe. Algo se afigura, ainda assim, como certo: as autorizações do género concedidas pelo Executivo de Lisboa têm estado a diminuir.

João Paulo Meneses

Não há forma de saber quantas licenças especiais existem em Macau, a não ser contando os despachos publicados no Diário da República. O PONTO FINAL retoma neste artigo um assunto que começou a desenvolver há dois anos, na altura pouco convencido de que não houvesse uma entidade no governo Português que fizesse o cruzamento e a centralização da informação.

Após diversos contactos, e respectivos esclarecimentos por parte de várias entidades em Lisboa, resta a certeza de que realmente esse é informação que não existe. Vale a pena, contudo, contar como se chegou a esta conclusão.

A partir do momento em que existe uma Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), e que esta está sob tutela do Ministério das Finanças, foi por aí que se começou a averiguar: “No âmbito da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças há registo de 53 licenças especiais para o exercício de funções transitórias na RAEM, ao abrigo do regime estabelecido no Decreto-lei nº 89-G/98 de 13 de Abril, as quais respeitam, na totalidade, a trabalhadores que integraram e permaneceram nos quadros transitórios criados junto da ex-Direcção-Geral da Administração Pública ao abrigo do regime estabelecido nos artigos 3.º e 6.º do referido Decreto-Lei”, foi a primeira resposta.

Acontece que como o número não é razoável – cerca de uma centena foi o valor que, informalmente, este jornal apurou em 2015 – foi necessário continuar a insistir, para perceber onde e quantos são os outros funcionários destacados ao abrigo da “licença especial para o exercício transitório de funções públicas ou de interesse público na futura Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) por funcionários e agentes de administração central, local e regional”.

O passo seguinte passou por contactar a Presidência do Conselho de Ministros (PGM), o órgão do Governo que faz a coordenação da actividade do Executivo. Mas a resposta não podia ser mais desanimadora: “No âmbito da Secretaria-Geral da PGM encontram-se presentemente na situação de licença para a exercer funções na RAEM, desde 23 de abril de 2012 e até à presente data, 2 trabalhadores”. Apenas dois? “A Secretaria-Geral da PGM não dispõe de dados relativamente a situações de licença concedidas no âmbito de outros ministérios, pois legalmente não tem por atribuição centralizar estas situações no seio da administração pública”, explica a Presidência do Conselho de Ministros.

Ainda assim, a directora de Recursos Humanos da PGM disse ao PONTO FINAL que “atendendo ao facto de que a DGAEP é o organismo da Administração Pública com responsabilidades no domínio da gestão dos recursos humanos, bem como no estudo e difusão de informação sobre o emprego público e recursos organizacionais da Administração Pública, designadamente através da disponibilização de informação estatística e organização, gestão e desenvolvimento de bases de dados, deverá, se assim o entender, questionar a DGAEP sobre essa questão”.

Foi, portanto, o que fizemos, sem perder de vista que esta Direcção-Geral está na dependência do Ministério das Finanças, o primeiro serviço contactado: “À DGAEP, cabe actualmente, pronunciar-se quando solicitada, pontual e casuisticamente, sobre pedidos de concessão ou renovação de licença especial para o exercício de funções na Região Administrativa Especial de Macau, relativamente aos trabalhadores dos serviços dependentes ou sob tutela do membro do Governo responsável pela Administração Pública, nos termos do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril, em número que não é minimamente significativo”, diz a resposta enviada ao PONTO FINAL. “Nos demais casos em que esteja em causa a aplicação do citado diploma legal, a competência para a concessão ou renovação da referida licença é, também nos termos do n.º 2 do artigo 1.º, dos membros do Governo que tutelem os órgãos ou serviços das respectivas áreas, em número que se julga também pouco significativo” (por “número que não é minimamente significativo” ou “número que se julga também pouco significativo” entende a DGAEP comparar as licenças especiais existentes com os mais de 650 mil funcionários públicos em Portugal).

A parte da resposta mais surpreendente, nesta fase, surgiu quando é dito que “nestes dois casos, esta Direcção-Geral não detém qualquer informação relativamente ao número efetivo de pedidos, nem tem conhecimento de que a mesma seja objecto de tratamento por parte de nenhum serviço”, embora, como confirmou o PONTO FINAL, metade dos pedidos tenham passado precisamente por esta mesma DGAEP.

Como compete “à Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, instruir e submeter à consideração de S. Exa. a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público os requerimentos de trabalhadores que prestavam serviço na Administração do território de Macau na data da sua transição para a República da China e que, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 89-F/98, de 13 de Abril, ingressaram na Administração Pública Portuguesa através da afectação a um quadro transitório de pessoal, criado, à época, junto da então Direcção-Geral da Administração Pública”, é sugerido um “contacto com a Secretaria-Geral do Ministério das Finanças”. Outra vez?

Caixa ____________________________

Mais de mil funcionários transferidos

O processo de integração dos funcionários de Macau na administração pública Portuguesa – a que se juntou, depois, um processo de integração – resultou na condução de mil e dois processos de transferência.

Destes, 404 fizeram-no no derradeiro ano da administração Portuguesa, menos dos que os 485 que foram integrados ou ingressaram em 1998. Os restantes 113 foram transferidos entre 1995 e 1998.

Do processo aberto em 1993, para integração dos funcionários de Macau na administração pública de Portugal, resultaram 367 despachos favoráveis. Os restantes (quase o dobro) conseguiram o seu lugar através do referido processo de ingresso, iniciado em 1998.

JPM