Integração na Grande Baía deve ser vista como uma oportunidade, defende Pansy Ho  

Pansy Ho foi uma das oradoras em destaque no primeiro dia da edição de 2017 do MGS Entertainment Show. A empresária falou sobre a iniciativa “Uma Faixa, uma Rota” e ainda sobre cidades e economia inteligente. Entende Pansy Ho que, com a integração na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, a RAEM pode tirar proveitos da cooperação regional que daqui advém.

Para Pansy Ho, Co-presidente da MGM China, a integração da RAEM na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau deve ser entendida como uma oportunidade de cooperação e não percepcionada como uma iniciativa que vai redundar apenas numa maior competição regional. A ideia foi ontem defendida pela também Directora Executiva da Shun Tak Holdings durante uma conferência integrada na MGS Entertainment Show, iniciativa que decorre até amanhã no Venetian. Entende a empresária que Macau possui um conjunto de valências que pode oferecer aos seus parceiros regionais e dos quais pode igualmente retirar benefícios. Pansy Ho defende, contudo, que existem ainda várias áreas onde há espaço para o crescimento, nomeadamente no mundo das artes.

“A longo prazo não é inteiramente impossível que não tenhamos que competir com Cantão, Hong Kong, Zhuhai e Shenzhen, mas devemos, no entanto, encontrar o nosso nicho. Se Hong Kong é naturalmente um sítio onde certos eventos MICE [sector dos eventos e exposições] querem ir, simplesmente porque lhes oferece um certo tipo de clientela, então nós podemos trabalhar com os olhos postos na ideia de colaboração”, defendeu a filha do magnata Stanley Ho em declarações aos jornalistas.

E em que modalidades e domínios é que essa colaboração pode ser alcançado? “[Por exemplo], quando Hong Kong tem de organizar um grande evento pode ficar sem quartos de hotel, mas nós podemos imediatamente oferecer 20 mil quartos extra no futuro através de uma ponte que nos liga”, explicou. Um tal princípio, defende a empresária, pode funcionar nos dois sentidos. Ou seja, se um determinado evento estiver a decorrer em Macau, Ho acredita que as atracções turísticas da vizinha Região Administrativa Especial podem funcionar como um factor de atracção suplementar.

Sobre uma indústria em particular que integra também o sector MICE – a dos jogos electrónicos – a empresária diz só agora se estar a aperceber das potencialidades deste “fenómeno”. Contudo, Ho mostrou-se reticente e apreensiva quanto à exploração deste sector em Macau, principalmente no que diz respeito à capacidade da Internet no território e às possibilidades de mobilizar jogadores fora da RAEM: “O nível dos eventos que podem ser organizados não será substancial se servir apenas a população local. A ideia não é permitir que Macau se torne um local de organização de eventos locais mas sim usar Macau como uma base para eventualmente atrair mais eventos interactivos e internacionais”, sublinhou.

Para Pansy Ho, agora que Macau está dotada das infra-estruturas necessárias para dar resposta ao sector MICE, urge melhorá-las para “quando o tempo chegar”, a RAEM estar numa posição de “dar o passo em frente e, talvez, tornar-se a base preferencial para os jogos electrónicos na Ásia”.

“NÓS TEMOS MUSEUS MAS OS NOSSOS MUSEUS NÃO ESTÃO FOCADOS NAS ARTES. ESTÃO FOCADOS NAS HUMANIDADES”

Em Macau, o sistema que sustenta a plataforma local das artes não permite o estabelecimento de uma mentalidade semelhante à que Pansy Ho diz ter encontrado na Europa: “Nós temos as instalações, mas falta-nos o conhecimento. Num sítio como Macau nós precisamos que as pessoas tenham conhecimentos diversos [em oposição à especialização]. Nós precisamos de mais estrangeiros, pelo que o debate em torno do trabalho tem que ser mais relaxado porque sem a vinda destas pessoas que podem imediatamente explicar como fazer as coisas bem feitas vai ser difícil”, apontou.

Em relação às mesas de jogo que serão colocadas no casino do MGM Cotai – cuja inauguração está prevista para 29 de Janeiro do próximo ano – Pansy Ho garantiu que a concessionária já tem preparado o pedido para apresentar à Direcção de Inspecção e Coordenação do Jogo (DICJ). Sem querer avançar com nenhum número em específico, a empresária disse apenas que pretende que as novas mesas sejam adquiridas dentro da quota que prevê o aumento anual de 3 por cento e não através da transferência de recursos actualmente existentes no casino do MGM Macau.