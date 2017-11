Instituto Internacional de Macau lança livro sobre iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”  

O Instituto Internacional de Macau vai lançar, no próximo dia 1 de Dezembro, o livro “A Faixa e Rota Chinesa – A Convergência Entre Terra e Mar”, na Livraria Portuguesa. A obra é da autoria de Paulo Duarte, doutorado em Ciências Políticas e Sociais, e pretende reflectir sobre a iniciativa criada por Pequim face às intenções chinesas no plano internacional. De acordo com o Instituto Internacional de Macau, esta é a primeira obra publicada em português sobre esta temática.

“O mar e a terra são, para esse efeito, duas plataformas geopolíticas e geoestratégicas de extrema importância para que a China se afirme nas ligações marítimas, mas também como potência terrestre, timoneira de uma ligação mais eficaz entre Oriente e Ocidente”, pode ler-se em comunicado enviado pelo Instituto Internacional de Macau aos órgãos de comunicação social.

O lançamento do livro, que irá decorrer pelas 18h, vai contar a presença do autor, que é também investigador na área do princípio “Uma Faixa, Uma Rota”, com apresentações de Severino Cabral, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos da China e Ásia-Pacífico, de José Luís Sales Marques, presidente do Instituto dos Estudos Europeus de Macau e de Jorge Rangel, presidente do Instituto Internacional de Macau.