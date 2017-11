Governo prevê receitas de jogo de 230 mil milhões no próximo ano

Fernando Chui Sai On afirmou ontem que o sector do jogo deverá fechar o próximo ano com receitas de 230 mil milhões de patacas, um aumento de 15 por cento face ao valor previsto para este ano. Este ano foram ultrapassados, no mês de Outubro, os 200 mil milhões de patacas de receitas estimados para o presente ano.

Joana Figueira*

Receitas de jogo na ordem dos 230 mil milhões de patacas. Eis o que prevêem o Governo e o Chefe do Executivo para o próximo ano. A informação foi avançada ontem por Chui Sai On, em conferência de imprensa, após a apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2018. Perante os jornalistas, o líder do Governo destacou a necessidade de “dotar o sector do jogo com mais elementos que não o jogo”. O Governo deverá arrecadar 80,5 mil milhões de patacas contra os 71,8 mil milhões previstos para este ano.

Na proposta de Orçamento para o próximo ano, anuncia-se um aumento das receitas de 15,76 por cento, em linha com a tendência crescente dos proveitos do jogo. O Governo anunciou, durante a apresentação das LAG, que se prevê que as receitas globais da Administração ascendam a 119,16 mil milhões de patacas, um montante 15,76 por cento superior ao previsto para 2017.Dentro das receitas globais esperadas no próximo ano, 91,4 mil milhões de patacas correspondem a impostos directos, o que traduz um aumento de 14,14 por cento em relação ao estimado para este ano, com a grande fatia a resultar, precisamente, dos 35 por cento de impostos directos cobrados sobre as receitas brutas do jogo.Para este ano estava prevista uma receita proveniente da indústria do jogo de 200 mil milhões de patacas, valor que foi ultrapassado antes ainda do término do corrente ano: até Outubro, os casinos já tinham arrecadado 220 mil milhões de patacas. A Rádio Macau avança que fontes da indústria admitem que o jogo feche este ano com receitas entre os 260 e os 270 mil milhões.

“Acho que houve várias razões para [que o valor previsto tenha sido ultrapassado]. (…) Macau é uma cidade turística para atrair turistas de outros países ou regiões. Já atingimos o padrão internacional, pelo que temos essa atracção para os turistas. Mantivemos o número de 30 milhões de visitantes pelo que essa economia [relativa ao jogo] tem um aumento positivo. A receita de jogo aumentou”, disse o Chefe do Executivo.

Quanto à regulamentação dos diplomas que conformam a indústria do jogo e com o novo concurso para as futuras licenças das concessionárias, Chui Sai On deixou claro que o processo já se encontra em andamento: “O que nós temos vindo a fazer é a revisão da legislação do jogo”, esclarece. “Neste momento as tarefas estão a ser conduzidas, não temos ainda muitos detalhes para anunciar”, afirmou, atirando o anúncio para “meados do próximo ano”.

Chui Sai On indicou ainda que, no futuro, o Governo tem de se “concentrar em várias vertentes de desenvolvimento”. Por um lado, destaca o “desenvolvimento sustentável”; por outro, sublinha que “Macau tem que desenvolver o sector do jogo em consonância com o posicionamento de plataforma e de centro mundial de turismo”.

“Nós queremos ainda dotar o sector do jogo com mais elementos que não o jogo”, frisou o Chefe do Executivo, em declarações aos jornalistas.

A indústria do jogo registou em Junho de 2014 uma descida das receitas que durou 26 meses consecutivos e terminou em Agosto de 2016. Desde então, os proveitos dos casinos vieram sempre a subir. Arrastada pelo desempenho das salas de jogo, a economia contraiu-se em 2016 pelo terceiro ano consecutivo e o PIB caiu nesse ano 2,1 por cento em termos reais.

*Com Lusa