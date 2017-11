Governo ainda não divulgou informações sobre renovação de licenças de jogo, diz Ambrose So

O director-executivo da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), Ambrose So, afirmou não ter recebido qualquer informação por parte do Governo sobre um eventual novo concurso para as licenças de jogo e assegurou que o Executivo ainda não discutiu a questão com as operadoras de jogo.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Ambrose So garantiu que a Sociedade de Jogos de Macau espera conseguir a renovação da concessão. Por outro lado, o dirigente adiantou que a empresa está a tentar garantir que as obras no Lisboa Palace fiquem completas no próximo ano, sendo que está actualmente em avaliação a influência dos incêndios que afectaram a estrutura.

A directora-geral da SJM, Angela Leong, afirmou que a SJM recebeu a aprovação do Governo relativamente à abertura do Hotel Jai Alai, esperando que o empreendimento comece a operar já a partir de hoje.