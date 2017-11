Função Pública: Aumento salarial é o menor desde 2011

Os funcionários públicos vão ser aumentados no próximo ano em 2,40 por cento, a menor subida percentual desde 2011, revelou ontem o chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On.

O anúncio da actualização salarial foi feito esta terça-feira durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2018 na Assembleia Legislativa.

O Governo propõe-se elevar o valor de cada ponto do índice da tabela salarial das atuais 83 para 85 patacas, o que corresponde, na prática, a uma actualização salarial de 2,40 por cento, um valor ligeiramente abaixo da que foi aplicada este ano (2,46 por cento), mas acima da taxa de inflação.

Trata-se do menor aumento percentual desde 2011, altura a partir da qual a actualização dos salários ganhou periodicidade anual, sendo de destacar, porém, que houve anos anteriores sem qualquer ajustamento.