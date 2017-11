Entre o clássico e contemporâneo, Escola de Ballet Hong Peng Wa assinala 35º aniversário

O Centro Cultural de Macau acolhe no próximo domingo, às 15h15, as celebrações do 35º aniversário da Escola de Ballet Hong Peng Wa, com uma iniciativa denominada “Futuras Estrelas do Ballet”. O espectáculo dá a conhecer mais de duas dezenas de coreografias realizadas ao longo de quatro meses de ensaios por alunos e professores da instituição, com idades entre os cinco e os 20 anos.

De acordo com um comunicado remetido às redacções pelo Albergue SCM, o espectáculo organizado pelos professores da Escola de Ballet Hong Peng Wa, integra novos elementos de dança jazz, dança latina, moderna e balett clássico. Nesta edição, a Escola de Ballet Hong Peng Wa convidou o professor Cheng Li Chou, mestre de balett da Universidade Cristã do Texas, nos Estados Unidos, para coreografar o bailado contemporâneo “Ilusão” para alunos e professores avançados. “O objectivo principal é celebrar as conquistas da Instituição ao longo dos últimos 35 anos com os pais e o público, mas também criar uma festa memorável”, pode ler-se na mesma nota.

O elenco inclui os bailarinos Fang Meng Ying e Chen Zhu Ming, da Companhia Nacional de Ballet da República Popular da China, que irão interpretar três coreografias: “Wedding Pas de Deux de La Bayadere”, em ballet clássico, e “Primavera e Outono”, em ballet contemporâneo. O número final, que encerra o espectáculo, materializa-se com a peça “Dancing Queen”, e inclui todos os alunos da instituição de ensino.

Presentes no espectáculo estarão Zhao Ru Heng, directora honorária da escola, e o director artístico (Dança) do Centro Nacional de Artes Performáticas da China. Os bilhetes podem ser adquiridos no Centro Cultural de Macau.