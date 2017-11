Efeito Hato com impacto nas LAG 2018  

As consequências da passagem do tufão Hato pelo território, a 23 de Agosto último, estiveram ontem omnipresentes na apresentação, pelo Chefe do Executivo, das Linhas de Acção Governativa para 2018, com o líder do Governo a insistir no aperfeiçoamento dos mecanismos de emergência e na intensificação das estratégias de segurança pública. Chui Sai On aponta para o primeiro semestre do próximo ano a abertura de concursos direccionados para a execução de obras como a construção de uma estação elevatória no Porto Interior.

“Iremos aperfeiçoar os diplomas legais relativos à gestão e controlo de riscos, bem como a resposta às crises. Serão prioritariamente alterados os regulamentos administrativos relativos ao sistema de alarme na área da meteorologia e revista a definição de níveis de tufões e ‘storm surge’ de modo a aumentar a capacidade de alerta para estes fenómenos catastróficos”, assinalou Chui Sai On, no âmbito das medidas de curto-prazo.

Os efeitos devastadores do Hato – sobretudo na zona do Porto Interior –alavancaram o debate em torno da construção de meios de prevenção de cheias naquela área. O Chefe do Executivo apontou ontem uma data para a abertura de concursos que visam a execução das obras: “Iremos, mediante um modelo de administração integrada, aperfeiçoar as infra-estruturas destinadas à prevenção de cheias e à drenagem da zona do Porto Interior, que inclui a construção de uma nova estação elevatória no Porto Interior, e prevê-se, para o primeiro semestre do próximo ano, a abertura de concursos para execução destas obras”.

Chui Sai On compromete-se ainda a “efectuar uma inspecção e verificação completa das sarjetas dos drenos subterrâneos e das saídas da tubagem nas zonas costeiras”. O Governo vai também proceder “atempadamente à reparação e instalação de válvulas móveis para evitar a intrusão de água do mar”. Diz o Chefe do Executivo que “no próximo ano terão início as obras provisórias de prevenção de inundações ao longo da zona do Porto Interior e até à zona da Ilha Verde”.

Chui Sai On promete ainda “estabelecer sistemas eficazes de alerta nas principais fronteiras e nas zonas baixas costeiras, de modo a transmitir atempadamente mensagens de emergência”. O líder do Governo pretende também intensificar “a cooperação com o interior da China, particularmente com a província de Guangdong e com a cidade de Zhuhai, no sentido de estabelecer um regime especial de passagem fronteiriça em situações de emergência”. S.G.