Economias emergentes da Ásia vão crescer 6,4 por cento este ano

O continente asiático continua a impulsionar o crescimento da economia a nível global. A conclusão é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que ontem deu a conhecer, em Manila, os resultados de um relatório que dá conta de que as economias em vias de desenvolvimento do Continente Asiático – República Popular da China incluída – vão crescer 6,4 por cento este ano.

Os países emergentes da Ásia, incluindo a República Popular da China, a Índia e as economias do Sudeste Asiático, vão crescer 6,4 por cento este ano, acima de 1,1 por cento na América Latina e de 3,4 por cento em África, afirmou ontem a OCDE.

As previsões constam do relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) intitulado “Prognóstico económico para o Sudeste Asiático, China e Índia: promovendo o crescimento através da digitalização”, apresentado esta terça-feira em Manila, nas Filipinas, no âmbito da cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

“Em 2017, prevê-se que o crescimento na China e na ASEAN se mantenha devido a um renovado e robusto consumo doméstico, enquanto se antecipa que o crescimento na Índia desacelere ligeiramente devido às reformas fiscais e monetárias”, detalha Mario Pezzini, assessor especial da OCDE no documento.

De acordo com o relatório, a rápida normalização da política monetária nos países desenvolvidos, o crescimento da dívida do sector privado e as expansivas restrições comerciais são os principais riscos para o crescimento.

A OCDE prevê que a economia chinesa cresça 6,8 por cento em 2017 – abaixo da média de 7,9 por cento que a segunda potência mundial registou entre 2011 e 2015 –, prognosticando ainda um abrandamento do crescimento até 6,2 por cento para o período 2018-2022.

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico atribui a moderação do crescimento chinês a problemas de capacidade e vulnerabilidade do mercado financeiro, ao passo que o consumo privado, os investimentos e as exportações manter-se-ão em alta.

Já o Produto Interno Bruto (PIB) da Índia vai aumentar 6,6 por cento este ano – contra 7,1 por cento em 2016 –, enquanto a projeção para o período 2018-2022 é de 7,3 por cento.

O relatório avalia ainda positivamente a liberalização em algumas indústrias indianas, apesar de alertar que “maus activos” nos bancos podem limitar a procura.

No caso da ASEAN, a OCDE prognostica para este ano um aumento de 5,1 por cento do PIB do bloco regional e de 5,2 por cento para o período 2018-2022.

A Birmânia, com 7,2 por cento, é o país que mais vai crescer no seio do bloco de dez nações, seguindo-se o Camboja (7,1 por cento), Laos (6,9 por cento), Filipinas (6,6 por cento), Vietname (6,3 por cento), Malásia (5,5 por cento), Indonésia (5 por cento), Tailândia (3,8 por cento), Singapura (3,2 por cento) e Brunei, com crescimento zero.

A ASEAN, que este ano celebra o seu 50.º aniversário, ainda deve fazer mais progressos na eliminação de impostos comerciais, digitalizar a sua economia, liberalizar serviços e permitir o movimento de profissionais para avançar rumo à sua integração efetiva”, de acordo com a OCDE.

O organismo multilateral realça a importância da digitalização da economia asiática, com a emergência do desenvolvimento de ‘software’ no Vietname, o sector de serviços na Internet nas Filipinas ou o pagamento digital na China.

Contudo, assinala que a Internet, pré-requisito para a digitalização, tem uma presença desigual na região: desde 81 por cento em Singapura a 22 por cento no Laos.

“A promoção do crescimento inclusivo através da digitalização exige reformas nas políticas de comércio e investimento, o desenvolvimento de infraestruturas e que se enfrentem os desafios do mercado laboral”, de acordo com o relatório da OCDE.