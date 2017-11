DSEJ distingue 15 docentes com o estatuto de “Professor Distinto”  

Quinze docentes do território foram distinguidos com o estatuto de “Professor Distinto”, numa cerimónia relativa ao último ano lectivo. A distinção é atribuída pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) desde o ano lectivo de 2014/2015 e visa “homenagear os professores com desempenho distinto e em prol da educação de Macau”: “Em simultâneo, pretende-se também estimular, através da atribuição desta menção, os professores das escolas particulares do ensino não superior de Macau a continuarem a sua procura pela excelência na educação, para elevar, de forma sucessiva, a qualidade educativa e cultivar os talentos qualificados excelentes de Macau”, indicam os serviços em comunicado.

De acordo com a lei que regula o pessoal docente das escolas particulares do ensino não superior, a menção de “Professor Distinto” é definida pelo Conselho Profissional do Pessoal Docente e atribuída pela DSEJ. São seleccionados os professores que tenham obtido a menção de “Excelente” e se tenham distinguido na área de educação e ensino ou pela sua conduta profissional.