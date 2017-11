Dez dias para ouvir opiniões sobre a credenciação de assistentes sociais

A segunda Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniu-se ontem para analisar e discutir a proposta de lei intitulada “Regime de acreditação profissional e inscrição para assistente social”. De acordo com Chan Chak Mo, a proposta de lei “não encontrou graves problemas a nível técnico e jurídico”, embora existam vários pontos que não são claros. Hoje tem início um período de 10 dias para recolha de mais opiniões.

Ainda antes do início da reunião da segunda Comissão Permanente da Assembleia Legislativa foi levantada a possibilidade de o encontro decorrer de portas abertas à comunicação social, mas os membros do organismo – numa votação que se saldou por nove votos contra a medida e um a favor – vetaram a possibilidade.

Em relação à analise da lei propriamente dita, o presidente da 2.a Comissão Permanente sublinhou que não foram encontrados “problemas graves a nível técnico e jurídico”, embora seja necessário fazer algumas alterações a nível da redacção: “Por exemplo, no artigo sexto fala-se sobre a acreditação profissional e registo, e também que o Conselho Profissional dos Assistentes Sociais (CPAS) procede à acreditação apenas a cada membro habilitado com qualificação profissional que preencha determinados requisitos, mas é muito vago”, referiu Chan Chak Mo.

O presidente do organismo referiu ainda mais exemplos – como o significado da expressão “o bom nome do profissional do assistente social”, deixando no ar a possibilidade da questão poder vir a ser clarificada e estipulado num regulamento administrativo, algo com que o Governo será posteriormente questionado.

“Sobre as sanções há dois tipos, a disciplinar e infracção administrativa, e o que é que se aplica nesta? Nas sanções disciplinares, o processo dá início pelo Conselho Profissional dos Assistentes Sociais e depois quem vai decidir é o presidente do Instituto de Acção Social. Quanto à sanção administrativa, esta segue o código de procedimento administrativo, então como é que se vai seguir os procedimentos e investigação?”, acrescentou Chan Chak Mo, acrescentando que o Executivo será também questionado relativamente a esta matéria.

Vários deputados referiram previamente no Plenário que receberam opiniões por parte dos assistentes sociais sobre a composição do Conselho Profissional, entre outros assuntos, levantando-se ainda muitas questões sobre o tema. Desta forma – e dada a importância da proposta de lei – Chan Chak Mo referiu que haverá um período de 10 dias, iniciado a partir de hoje, para recolha de opiniões, estando o mesmo aberto a todas as partes envolvidas na matéria.

“Os deputados acham que devemos cumprir os nossos deveres, claro que já tiveram consulta, mas será que o Governo ouviu todas as opiniões? Então gostaria de ouvir as opiniões de cada um. Já recebemos algumas cartas que referiam o Conselho Profissional dos Assistentes Sociais, se calhar há pessoas que não tiveram tempo, então vamos ser mais rigorosos a fazer o nosso trabalho”, disse Chan Chak Mo.

Durante esse período irão também decorrer reuniões com o Governo e, caso haja disponibilidade, com associações, acrescentou o presidente da 2.ª Comissão Permanente. O parecer final terá que ser apresentado até 8 de Janeiro.