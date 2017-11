Desilusão na voz dos deputados  

Vários deputados consideraram ontem não haver nada de novo nas Linhas de Acção Governativa para 2018. De acordo com a emissora a língua chinesa da Rádio Macau, Wong Kit Cheng sugeriu que seja melhorado o mecanismo de revisão sobre tributação e que seja explicada a nova tipologia de habitação pública no relatório do Orçamento para o próximo ano.

Já Ho Ion Sang considera que o documento ontem apresentado pelo chefe do Executivo não revela uma forte determinação, e apontou a inexistência de uma calendarização para a construção de novas valências de habitação pública. Ella Lei defende que o Governo deveria promover os nascimentos e ajudar os jovens a adquirir habitação no momento de casar. Si Ka Lon entende que o Governo respondeu aos apelos públicos após o Tufão Hato em questões de vida e no apoio aos grupos vulneráveis. Agnes Lam considerou que o governo prometeu muitos “cheques” para a questão das inundações, mas muitos ainda não foram cumpridos. José Pereira Coutinho, por sua vez, ficou desapontado com o aumento de salário proposto para os trabalhadores da função pública.