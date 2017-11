Circuito da Guia. A eterna paixão que perdura

Manuel Manhão chegou a correr no Circuito da Guia no início dos anos 90, e apesar de ter deixado a vertente competitiva, continua ligado ao Grande Prémio de Macau. O antigo piloto usa a experiência do passado para conduzir um dos quatro ‘rescue car’ da competição. Fazendo uma análise à evolução do Grande Prémio ao longo dos últimos anos, e no que ao seu departamento diz respeito, Manuel Manhão considera que as condições têm vindo a melhorar, sobretudo a nível da organização. O macaense espera para este ano mais um evento recheado de emoção, lamentando apenas a presença de um piloto português.

Pedro André Santos

Desde muito novo que Manuel Manhão começou a ganhar gosto pelo Grande Prémio de Macau. No início dos anos 90 chegou mesmo a participar na prova, disputando o já extinto Troféu ACP, onde chegou a conquistar um segundo lugar, tendo participado igualmente noutras provas, como a Corrida da Guia ou a Macau Cup.

Depois de um interregno, Manuel Manhão voltou ao Circuito da Guia, ainda que noutras funções. O macaense conduz um dos ‘rescue car’, responsáveis por prestar as primeiras assistências em caso de acidente: “Já conduzo há cerca de seis ou sete anos. Têm havido muitas mudanças, em termos de equipamentos e de carros, são mudanças que vão surgindo devagarinho. Notei melhorias em termos de organização, a nível da comunicação, que é muito importante. Por exemplo, se um carro bater nós temos mais controlo sobre a situação, há mais organização nestes aspectos”, referiu Manuel Manhão em declarações ao PONTO FINAL.

Manuel Manhão destacou a importância da comunicação para as funções que desempenha, salientando ainda que tem havido um maior número de reuniões entre as partes envolvidas para dar resposta às exigentes necessidades da profissão: “Para nós é muito importante a comunicação com a torre de controlo. Nós dependemos muito deles para receber comunicações sobre os locais das ocorrências. Temos tido várias reuniões e penso que têm havido melhorias tanto para o ‘rescue car’, como para o ‘safety car’. As reuniões servem também para identificar problemas anteriores e melhorar as condições para o futuro”, apontou.

Uma das novidades para este ano prende-se com a diferença do carro, já que a organização vai usar este ano um BMW, tanto nos ‘rescue car’ como nos ‘safety car’, substituindo assim o Maserati das últimas edições. Em pista, Manuel Manhão conta que já atingiu os 180 quilómetros por hora, embora sem nunca “puxar” o carro ao máximo: “Por vezes surgem ocorrências em que temos que acelerar bastante, porque somos os primeiros a chegar ao local para ver o que aconteceu, outras vezes não há necessidade de conduzir muito rápido”, contou.

Recordando os anos em que participou no Grande Prémio de Macau a conduzir o ‘rescue car’, Manuel Manhão refere que o momento mais marcante foi o acidente que vitimou mortalmente o piloto português Luís Carreira, em 2012: “Vimos que foi um acidente bastante brutal, tínhamos o carro um pouco mais atrás da curva. O embate na barreira foi tão forte que ouvimos dentro do carro”, relembrou.

Em jeito de comparação com os tempos em que competia, Manuel Manhão diz que “o espírito e emoção” são outros, mas que se sente satisfeito por continuar ligado ao Grande Prémio, evento que acompanha “desde pequeno”.

Apesar de lamentar que na edição deste ano haja apenas um piloto português em prova – André Pires na prova de motos – Manuel Manhão saúda o retorno do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo da FIA, que promete ser um dos ponto altos do evento: “O regresso do WTCC é bastante bom para Macau, porque são carros com mais potência e pilotos de alta classe e que estão no topo da carreira. Na prova de GT também haverá bastantes pilotos bons, mas penso que este ano vai ser interessante em todas as provas”, concluiu.