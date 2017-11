Cidadão do Continente detido por roubo a joalharia  

Um cidadão da República Popular da China, de 43 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeita de roubo numa joalharia. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o caso remonta a Setembro, quando o homem alegadamente se fez passar por um cliente numa joalharia da Rua do Canal das Hortas. O suspeito pediu ao vendedor que lhe mostrasse uma corrente em ouro. Quando supostamente se preparava para pagar, o suspeito tirou uma lata de spray de gás pimenta do bolso e pulverizou com ele o vendedor e o dono da loja, tendo levado o fio e uma barra de ouro no valor total de 160 mil patacas. O dono da loja correu atrás do atacante, tendo este deixado cair a corrente de ouro e escapado. No local do crime, a Polícia Judiciária encontrou uma bolsa que continha spray de gás pimenta e uma faca. As forças de segurança do território detiveram o indivíduo quando se preparava para reentrar em Macau. O suspeito admitiu a autoria do crime, justificando o assalto com o facto de ter perdido muito dinheiro ao jogo.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...