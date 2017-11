Caso Sulu Sou: “São todos iguais perante a lei”, diz Chui Sai On

“Já está a decorrer a fase do processo judicial, por isso não posso opinar”, afirmou ontem Fernando Chui Sai On, a propósito do pedido, feito pelo Tribunal Judicial de Base à Assembleia Legislativa, para avaliar a eventual suspensão do mandato do deputado Sulu Sou. O deputado pró-democrata é arguido num processo judicial em que responde pelo crime de desobediência qualificada.

Em conferência de imprensa após a apresentação das Linhas de Acção Governativa para 2018, o Chefe do Executivo disse que “a Assembleia Legislativa tem o seu regime para lidar com estes casos e iremos respeitá-lo. Todos sabemos quando o caso aconteceu e não foi recentemente”, defendeu.

Chui Sai On frisou ainda que as autoridades “efectuaram os seus trabalhos, primeiro de recolha de provas e depois encaminharam o caso para o Ministério Público para efeitos de acusação. Os crimes comuns não são comunicados ao Chefe do Executivo e têm um mecanismo aperfeiçoado para o seu tratamento, são todos iguais perante a lei”, esclareceu. “Tanto o Ministério Público, como o tribunal irão proceder de acordo com a lei, pelo que não vou comentar o caso”, reiterou o Chefe do Executivo. J.F.