A Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM) atribuiu bolsas de estudo a cinco alunos da Universidade de Ciência e Tecnologia (MUST) no valor de 10 mil patacas cada.

De acordo com um comunicado do organismo, a iniciativa faz parte do apoio da entidade “ao desenvolvimento do ensino superior em Macau”, iniciado em 2005, reconhecendo os resultados académicos dos estudantes ao mesmo tempo que contribui para a formação de profissionais locais.