Banda “The Rooms” apresenta-se pela primeira vez no espaço What’s Up

O espaço What’s Up, na Calçada do Amparo, acolhe o primeiro concerto da banda “The Rooms”. O projecto, pessoal, foi desenhado por João Gonçalves, de Macau, mas foram-se juntando elementos ao longo do tempo. Adolfo Silva e Hugo Melo, também residentes do território, e Alex Gulele, de Moçambique, dão corpo a um projecto que começou a dar os primeiros passos há cinco meses.

Joana Figueira

joanafigueira.pontofinal@gmail.com

A banda “The Rooms” apresenta-se ao público pela primeira vez no próximo dia 25, no espaço What’s Up, na Calçada do Amparo. O projecto musical, idealizado por João Gonçalves, ganhou forma em Odivelas, nos arredores de Lisboa, há cerca de cinco anos, e desde então já contou com a colaboração de músicos de várias partes do mundo. A João Gonçalves juntam-se agora Adolfo Silva, “um baterista mítico de Macau que fez parte da banda MMP nos anos 1990”, Hugo Melo, “amigo de longa data”, e Alex Gulele, baixista e músico profissional de Moçambique.

A vida já os levou e trouxe de volta a Macau. Cruzaram-se aqui, João Gonçalves – ou Kebas, nome pelo qual é conhecido pelos amigos e que também foi nome de um projecto antigo – começou a mostrar as suas criações, surgiram ideias em conjunto durante sessões de ‘jam’ e “este projecto começou a surgir”.

Mas que música é esta? “É uma música com várias influências. Uma influência do ‘soul’, por exemplo. Eu gosto muito de ouvir um novo movimento em Brooklyn que vai buscar coisas do ‘soul’ dos anos 1960/1970, e dá-lhe um novo ‘feeling’, uma nova experiência; outros exemplos são a Menahan Street Band ou o Charles Bradley. Também tenho ouvido uma banda que vai buscar velhas cassetes dos anos 1960/1970, do rock psicadélico da Tailândia, do Irão, do Gana, e também queria incorporar um bocado isso na minha música”, explicou João Gonçalves, em declarações ao PONTO FINAL.

Mas aquilo que os “The Rooms” vão apresentar são criações próprias que “às vezes saem do nada, às vezes não têm influência nenhuma, uma pessoa está a brincar com a guitarra e vai desenvolvendo as ideias”. Tocar com Alex Gulele, por exemplo, é uma oportunidade “feliz”: “Ele dá ideias, partilhamos ideias, e dá outra força ao projecto e mesmo às músicas, que ficam a soar muito mais equilibradas”, contou.

O concerto, agendado para o próximo dia 25, às 20h – e que levou cinco meses a ser preparado – proporcionou-se, mais uma vez, pelo cruzar de caminhos, neste caso com Duarte Silvério, gestor da empresa Number 81 e impulsionador do projecto conhecido como “Portuguese Street”, que abrange vários estabelecimentos comerciais na zona da Nossa Senhora do Amparo.

O líder dos “The Rooms” revela que este é apenas o concerto de apresentação do grupo: “Macau é muito limitado nos concertos – uma pessoa dá um, dois ou três concertos por ano e é difícil arranjar mais espaços”, afirma. O próximo objectivo é chegar a Zhuhai e a Hong Kong.