Autoridades chinesas registaram 68 mil novos casos de SIDA

Nos seis primeiros meses do ano, o Centro Chinês para o Controlo de Doenças identificou quase 68 mil novos casos de infecção pelo vírus da SIDA. O número representa um aumento homólogo de 8,5 por cento. O Continente tem actualmente cerca de 718 mil pacientes com o síndrome da imunodeficiência adquirida.

A República Popular da China registou quase 68 mil novos casos de infeção com o vírus da SIDA entre Janeiro e Junho deste ano, elevando para 718 mil o número total de infectados, de acordo com dados oficiais divulgados ontem.

Trata-se de um aumento de 8,5 por cento, face ao mesmo período do ano passado, de acordo com números do Centro Chinês para o Controlo de Doenças, citados pelo jornal oficial China Daily.

A SIDA, outrora encarada na China como uma “doença de estrangeiros”, fruto de “um estilo de vida capitalista e decadente”, fez a primeira vítima no país em 1985.

Até ao final de 2015, matou 177.000 pessoas na nação mais populosa do mundo, com cerca de 1.375 milhões de habitantes.

As relações sexuais continuam a ser a principal via de transmissão da doença e têm assumido uma proporção crescente entre os novos casos de infecção, de acordo com os dados citados pelo China Daily.

Em 2010, cerca de 12 por cento das infeções resultavam de relações homossexuais. Entre Janeiro e Junho deste ano, a proporção fixou-se em 25,6 por cento.

Homens mais velhos tornaram-se também um grupo mais vulnerável, com o número de casos envolvendo homens com 60 anos ou mais a triplicar desde 2010, para 16.505: “Hoje, mais idosos têm tempo livre para se divertirem (…) o que lhes dá mais oportunidades para encontrarem parceiros”, afirmou Gao Fu, diretor do Centro Chinês para Controlo de Doenças, citado pelo jornal.

O primeiro surto de SIDA na China aconteceu em meados dos anos 1990, na província de Henan. Centenas de milhares de camponeses pobres ficaram infectados, devido a um esquema ilegal de comércio de sangue.

O sangue de diferentes origens era misturado e, depois de extraído o plasma para ser vendido à indústria de biotecnologia, injectado de novo nos camponeses, para evitar anemias.

Até então, a maioria dos poucos casos oficialmente conhecidos na República Popular da China dizia respeito a chineses que tinham trabalhado fora do país.