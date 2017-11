ASEAN e Pequim vão negociar código de conduta para o Mar do Sul da China

Os líderes dos países do sudeste asiático e da República Popular da China concordaram esta terça-feira em empreender negociações para um “código de conduta” para proteger o mar do Sul da China de ações agressivas na sua disputa.

O porta-voz do departamento de Relações Exteriores do Governo de Manila, Robespierre Bolivar, disse que a China e os 10 países da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) concordaram em começar as negociações para esse código, prometendo a emissão de um comunicado com mais pormenores.

Numa outra nota de imprensa, que foi emitida depois de um encontro entre os líderes da ASEAN e o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, os responsáveis adiantaram que a aprovação, em Agosto passado, de uma estrutura para o código de conduta representa “um marco importante”: A situação está calma agora, mas não a podemos tomar como garantida”, disseram os líderes num rascunho desse comunicado. “É importante que nós cooperemos para manter a paz, estabilidade, liberdade de navegação e de voo sobre o mar da China Meridional de acordo com a lei internacional”, acrescentaram.

Os líderes indicaram que é do seu “interesse colectivo evitar erros de cálculo que poderiam levar a um aumento de tensões”.

A República Popular da China opôs-se a um código juridicamente vinculativo e os diplomatas do sudeste asiático disseram também que mesmo dentro da ASEAN não é unânime a criação de um conjunto de regras vinculativas.

A China, Taiwan e quatro outros estados membros da ASEAN – Brunei, Malásia, Filipinas e Vietname – têm reivindicações sobrepostas na via navegável, que se estendem para as rotas marítimas internacionais e que terão potencialmente vastos depósitos submarinos de petróleo e gás.

Os líderes da ASEAN irão também assinar um acordo, durante uma cimeira de dois dias que começou ontem em Manila, que protege trabalhadores migrantes que venham de países mais pobres, de acordo com o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte.