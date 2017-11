Arrancou ontem, com Paulo Martins Chan como orador, o ciclo de conferências integradas da edição de 2017 do MGS Entertainment Show. Na sua intervenção, o dirigente destacou algumas das medidas implementadas pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos no âmbito da gestão de riscos. A quinta edição do MGS Entertainment Show estende-se até amanhã no Hotel Venetian.

“A indústria do jogo de Macau tem vindo a beneficiar de um ambiente mais regulamentado e tal incremento na supervisão tem aumentado a capacidade da indústria de prevenir os riscos, tornando-a mais sustentável.” Foi esta a principal mensagem ontem veiculada por Paulo Martins Chan, responsável pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogo (DICJ), na intervenção que marcou o arranque do ciclo de conferências integradas no MGS Entertainment Show. Entre os vários pontos referidos, Martins Chan sublinhou as auditorias aos operadores de junkets e a recente conclusão da consulta pública sobre a revisão do “Condicionamento da Entrada, do Trabalho e do Jogo nos Casinos”, que prevê que os trabalhadores do jogo não possam entrar nos casinos do território fora do seu horário de expediente.

Em declarações aos jornalistas, à margem da conferência, Martins Chan reiterou a “necessidade” de se criar legislação “no sentido de proibir a entrada nos casinos nas horas de lazer”. Para justificar a revisão da lei, a DICJ apoia-se no relatório do “Sistema de Registo Central dos Indivíduos Afectados pelo Distúrbio do Vício do Jogo” do Instituto de Acção Social. De acordo com o documento, entre as pessoas registadas, as que desempenham as profissões de croupier e restantes trabalhadores do sector do jogo são as que representam a maior percentagem de jogadores patológicos. Actualmente, a lei proíbe apenas os trabalhadores das concessionárias de apostarem nos casinos da sua entidade patronal.

“Consoante os estudos e as estatísticas verifica-se um número bastante substancial relativamente às pessoas que padecem do vício do jogo e a nível da categoria profissional nota-se que são os funcionários dos casinos que ocupam sempre os primeiros lugares. Vê-se a necessidade de criar essa legislação no sentido de proibir a entrada nos casinos nas horas de lazer”, sublinhou o director da DICJ.

E como prevê Martins Chan que este mecanismo possa ser controlado? “Eu penso que a lei tem vários sentidos e um dos sentidos é um sentido pedagógico. Uma vez que as pessoas têm conhecimento dessa legislação eu julgo que a esmagadora maioria não entra num casino por vontade própria. Naturalmente, como qualquer outra conduta irregular não pode ser fiscalizada integralmente mas nós também temos outras situações em que podem ser feitas vistorias, através da recolha de informações”, explicou o director da DICJ.

Em relação às alterações ao regulamento administrativo do “Regime de fornecimento e requisitos das máquinas, equipamentos e sistemas de jogo”, Paulo Martins Chan avançou que espera que as novas directivas entrem em vigor no próximo ano: “Em termos de tramitação será relativamente mais simples que a lei. Acabámos agora a consulta ao sector e julgamos que vai ser entregue ao Conselho Executivo no princípio do próximo ano”, disse o dirigente.

Paulo Martins Chan adiantou ainda que foi já dada como concluída a auditoria aos operadores de junkets em Macau e que “a maioria está em boas condições financeiras”: “Entretanto há alguns que precisam de melhoria e nós alertamos para fazer essa melhoria”, acrescentou.