A arte que o açúcar da Madeira comprou mostra-se em Lisboa

A arte adquirida com o dinheiro do açúcar produzido na Madeira, entre os séculos XV e XVI, desde pintura, escultura e ourivesaria, vai estar em exposição no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, a partir de hoje.

Uma selecção de 86 obras, que o chamado “ouro branco” comprou naquele período de grande prosperidade económica, foi ontem apresentada aos jornalistas durante a visita guiada à exposição que abre as celebrações dos 600 anos da descoberta da Madeira.

“As ilhas do ouro branco – Encomenda Artística na Madeira (séculos XV-XVI)” sera hoje inaugurada, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), e abre ao público no dia seguinte.