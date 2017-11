Recomeçar depois do fogo: Jorge Alexandre, viveirista na Lousã. Jovem agricultor, com um projecto financiado pelo Programa de Desenvolvimento Rural (Proder), que termina em 2018, o viveirista possui uma estufa em Canas, Miranda do Corvo, e alguns terrenos nas margens do rio Ceira. No dia 12 de Agosto, viveiristas da Lousã, Vila Nova de Poiares, Miranda do Corvo e Coimbra sofreram danos avultados na sequência de um incêndio que começou em Torres do Mondego. JOSÉ COELHO/LUSA

