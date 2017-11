Todos os caminhos vão dar à Guia

O ritual repete-se todos os anos: homens e máquinas chegam timidamente ao território, montam arraial a conta-gotas no campo de asfalto sobranceiro ao Terminal Marítimo do Porto Exterior e, em menos de nada, uma frenética cidade de motores e pneus e sonhos desponta e explode, num frémito de velocidade e ambição que, durante quatro dias, não deixa ninguém indiferente.

O fim-de-semana do Grande Prémio é desde há mais de meio século o mais intenso do ano e nem a explosão avassaladora de prédios e casinos e placards luminosos rouba magnitude ao maior certame regular do calendário desportivo do território.

Ma se o ritual se repete quase sem alteração de ano para ano, não há dois Grande Prémios e a 64.a edição do certame é, provavelmente, a menos dissemelhante dos último anos. Mais internacional do que nunca, com duas corridas sancionadas pela FIA com o estatuto de Taça Mundial e um campeonato do mundo a evoluir de novo nas curvas e contra-curvas da Guia, a edição de 2017 do Grande Prémio é também uma das menos diversas dos últimos anos, depois da Comissão Organizadora da prova ter decidido juntar numa única categoria a corrida da Taça CTM e o antigo Road Sports Challenge. A decisão suscitou receios, junto de muitos dos pilotos locais, de que a própria continuidade das corridas de suporte no programa da competição esteja em risco.

A edição de 2017 do Grande Prémio de Macau é também a menos lusófona dos últimos anos, mercê de uma série de circunstancias pouco felizes. Os acidentes sofridos em Setembro por André Couto – porventura o melhor piloto de sempre do território – e por Tiago Monteiro – o mais bem sucedido piloto português de todos os tempos – afastaram os dois pilotos do traçado do território e deixaram a Guia sem dois dos seus mais excelsos especialistas.

Mas as ausências não se ficam por aí. O pelotão do território que disputa a prova não conta este ano com alguns dos nomes mais emblemáticos do desporto motorizado local e na prova das motos não estarão, pela primeira vez em muitos anos, John McGuinness e Ian Hutchinson, dois ases das duas rodas com provas dadas no mais de 6200 metros da Guia. É, de resto, no Grande Prémio de Motos que compete o único representante do desporto motorizado português na edição de 2017 do Grande Prémio de Macau. André Pires é o atleta em destaque na primeira edição do “Circular da Guia” de 2017.