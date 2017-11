Suspensão de trabalhadores decretada pelo Governo das Filipinas não afecta mercado local  

A Associação de Agências de Emprego de Trabalhadores Estrangeiros recordou esta segunda-feira que o Governo filipino suspendeu a aprovação de novos pedidos de emprego no exterior, o que terá poucos efeitos no mercado de trabalho de Macau. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a RAEM não proibiu os cidadãos filipinos de serem contratados no território depois de entrarem como visitantes, pelo que o processo não precisa de passar pelo Governo filipino. Já Hong Kong proibiu os cidadãos daquele país de trabalharem depois de entrarem nessa condição. Ao Leong Kuong Kao, presidente da associação, disse que a suspensão decretada pelo Executivo filipino só afecta os filipinos que chegam a Macau por via legal – os que forem escolhidos por agências de emprego de Macau – mas que ainda estão nas Filipinas. Estes trabalhadores terão que se inscrever para emprego no exterior.

