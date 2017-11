Soldado norte-coreano desertou para a Coreia do Sul, apesar de ter sido atingido a tiro

Um militar norte-coreano foi atingido a tiro quando tentava desertar através da Zona Desmilitarizada que divide a península coreana, informou esta segunda-feira a agência Yonhap, da Coreia do Sul.

O soldado norte-coreano, que conseguiu ultrapassar a zona comum de segurança, foi transferido para um hospital da Coreia do Sul.

O desertor foi atingido a tiro pelos disparos efectuados por um soldado da Coreia do Norte que tentava evitar a fuga, disse à Yonhap uma fonte do Exército da Coreia do Sul.

Não são, ainda assim, comuns os disparos contra desertores da Coreia do Norte que tentam a fuga através da Linha de Panmunjom (Zona Desmilitarizada).

Cerca de trinta mil soldados da Coreia do Norte desertaram para a Coreia do Sul desde o final da guerra na península (1950-1953) mas a maior parte usou rotas de fuga através da República Popular da China.