Seguradoras não assumem responsabilidades pelo acidente na Rua da Entena, acusam familiares das vítimas  

Um grupo de familiares das vítimas do acidente que ocorreu em Agosto do ano passado na Rua da Entena – uma das quais ainda permanece internada na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Kiang Wu – publicou esta segunda-feira uma carta aberta nas redes sociais. Na missiva, os queixosos acusam as seguradoras de não assumirem as responsabilidades que lhes competem, nomeadamente através do atraso no pagamento das despesas contraídas pelos familiares das vítimas em Macau.

Em resposta à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) disse que o caso já está nos tribunais e lembrou que o Governo não tem autoridade para intervir. A Direcção dos Serviços de Turismo encontra-se a coordenar o caso e o Gabinete de Gestão de Crises de Turismo esteve presente nas reuniões entre os familiares das vítimas e as seguradoras. Ambos os lados ainda estão a discutir o valor da compensação a atribuir. Entretanto, as companhias de seguros já atribuíram às famílias algum dinheiro para ajudas de custo.

As famílias das vítimas mantiveram reuniões com a DST, o Gabinete de Gestão de Crises de Turismo, o Instituto de Acção Social e a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, que lhes explicaram os procedimentos legais e os seus direitos. O Gabinete de Gestão de Crises de Turismo já ofereceu alojamento às famílias e o Instituto de Acção Social pode fornecer alimentação de acordo com as necessidades de cada agregado.