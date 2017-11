Pyongyang quer que população produza mais para fazer frente a sanções da ONU

As autoridades norte-coreanas querem que a população do país reforce a produtividade, principalmente no sector agro-pecuário, com o objectivo de fazer face às sanções decretadas pela Organização das Nações Unidas. O pedido foi veiculado num editorial do maior jornal do país, depois do secretário de Estado norte-americano ter dito, na semana passada, que as sanções da ONU estão a causar mossa na débil economia norte-coreana.

O principal jornal da Coreia do Norte instou esta terça-feira a população a aumentar a produtividade do sector agro-pecuário, para superar a última ronda de sanções da Organização das Nações Unidas, implementada pela República Popular da China, o maior parceiro comercial do país.

Em editorial, o Rodong Sinmun afirma que os principais activos norte-coreanos são as montanhas e o mar do país e apela a que se “impulsione com força as campanhas para alcançar uma maior produção” em sectores como a agricultura e a pesca.

“Os imperialistas dos Estados Unidos da América afirmam que os seus mísseis balísticos, os seus bombardeiros estratégicos e os seus submarinos nucleares são os seus maiores activos estratégicos”, lê-se no editorial. “Mas os nossos são as montanhas de oiro, os campos de oiro e os mares de oiro”, acrescenta.

O diário denuncia as mais recentes sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas contra o país, devido ao seu programa nuclear, como uma tentativa de “privar o povo da Coreia do Norte da sua alegria, o seu sorriso, os seus sonhos e o seu futuro”.

Em Setembro passado, o regime de Kim Jong-un realizou o sexto e mais poderoso teste nuclear até à data.

Em reacção, o Conselho de Segurança da ONU aprovou novas sanções destinadas a isolar economicamente o país e que incluem a limitação das suas exportações.

A República Popular da China, que é responsável por 90 por cento do comércio externo do regime de Kim Jong-un, adoptou ainda medidas unilaterais, que incluem o encerramento de empresas norte-coreanas no país e redução no fornecimento de petróleo.

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, afirmou na semana passada, em Pequim, que as autoridades chinesas relataram que a última ronda de sanções está a causar estragos na débil economia norte-coreana.