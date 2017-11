Ópera de Pequim em destaque no Centro UNESCO  

O Centro UNESCO, no NAPE, acolhe desde o final da tarde de ontem a exposição “O Vestuário da Ópera de Pequim, Colecção Privada de Chen Shen”. A mostra, que foi inaugurada ao início da noite de ontem, conta com organização e patrocínio da Fundação Macau e reúne mais de três dezenas de alguns dos conjuntos de trajes mais significativos do universo tanto da Ópera de Pequim, como da Ópera de Kun. Entre as peças expostas, estão conjuntos que pertenceram a Zhou Xinfang, um dos mais célebres nomes da Ópera de Pequim do século passado.

Num comunicado enviado às redacções, a Fundação Macau explica que a mostra constitui uma rara oportunidade de conhecer um acervo raro, uma vez que se trata da primeira vez que as peças da colecção privada de Chen Shen sao expostas ao público.

Chen Shen, explica a Fundação Macau, é um historiador, fotógrafo e editor da República Popular da China que tem vindo a estudar com afinco a história do vestuário nas várias variantes da ópera chinesa. O coleccionador publicou, entre outros, os livros “O Vestuário da Ópera de Pequim” e “História de Arte da Fotografia da China”.

A Ópera de Pequim está, por estes dias em destaque, dadas as celebrações do 170o aniversário do nascimento de Tan Xinpei, Grão Mestre da Ópera de Pequim. A efeméride tem vindo a ser celebrada, tanto na capital chinesa, como no território, “com actividades comemorativas que contribuem para a prosperidade cultural de Macau”.

A mostra “O Vestuário da Ópera de Pequim, Colecção Privada de Chen Shen” vai permanecer patente ao público até ao final da tarde da próxima sexta-feira. A entrada é gratuita e a mostra pode ser visitada todos os dias entre as 10 da manhã e as 19 horas.