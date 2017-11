Novos empréstimos para habitação caíram quase para metade em Setembro

Os novos empréstimos para a compra de casa em Macau caíram 47,5 por cento em Setembro face ao período homólogo do ano passado, indicam dados oficiais ontem divulgados pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

De acordo com estatísticas do organismo, os bancos concederam empréstimos de 2,8 mil milhões de patacas, qualquer coisa como 300,1 milhões de euros, em Setembro – menos 12,3 por cento em termos mensais –, dos quais quase 98 por cento a residentes de Macau (2,75 mil milhões de patacas ou 294 milhões de euros).

Os novos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias aprovados em Setembro também sofreram um ‘tombo’: caíram 51,1 por cento para 4,4 mil milhões de patacas comparativamente ao período homólogo do ano passado. Já em termos mensais, aumentaram 57,4 por cento.

No final de Setembro, o saldo bruto dos novos empréstimos para actividades imobiliárias correspondeu a 173,6 mil milhões de patacas (18,5 mil milhões de euros), traduzindo um aumento de 2,2 por cento, enquanto o saldo bruto dos para habitação, no valor de 188,3 mil milhões de patacas cresceu 5,4 por cento em termos anuais homólogos, de acordo com a AMCM.