Novo Macau sugere eleição dos membros do futuro Conselho Consultivo Municipal  

A maior associação pró-democrata do território defendeu ontem que os membros do Conselho Consultivo que vai integrar o futuro órgão municipal sem poder político devem ser directamente eleitos pela população. Entende a Novo Macau que os artigos da Lei Básica que pressupõem a criação do órgão municipal não proíbem explicitamente a eleição e que, ao invés de um, deveriam ser criados quatro conselhos consultivos, para diferentes áreas da cidade. Sulu Sou, deputado e vice-presidente do organismo, promete confrontar Sonia Chan no hemiciclo.

Sílvia Gonçalves

A Associação Novo Macau defende que os membros do Conselho Consultivo Municipal, um dos dois conselhos que irão integrar o futuro órgão municipal sem poder político, sejam eleitos pela população. Os democratas entendem ainda que deverão ser instituídos não um mas quatro conselhos consultivos, para as zonas Norte, Centro, Sul e Ilhas. Sulu Sou Ka Hou, deputado e vice-presidente da Novo Macau, tem apostado nas acções de rua para mobilizar os cidadãos e fazê-los perceber a importância de ter membros eleitos num organismo que os representa. O deputado vai ainda bater-se pela questão na Assembleia Legislativa, onde poderá confrontar a secretária para a Administração e Justiça, que diz estar ausente das sessões de consulta pública.

“Estamos a pedir um conselho consultivo que tenha os seus membros directamente eleitos pela zona responsável por esse conselho. De modo algum obterá poder político, quer seja legislação ou impostos ou o que for, é apenas um corpo consultivo. Olhando para os artigos da Lei Básica e outra literatura histórica relativa a esse tópico, não vejo como isso seja ilegal ou inconstitucional, ter membros consultivos eleitos”, considerou ontem Sulu Sou, em declarações à imprensa.

O deputado diz não ter sido descartada pelo Governo Central a possibilidade de eleição dos membros do conselho e crê ser ainda possível discutir a questão no hemiciclo: “Penso que ainda há espaço para a discussão, não ao nível da sociedade civil mas a um alto nível, onde penso que as portas ainda não estão fechadas”. Sulu Sou aguarda, de resto, pelo confronto com a secretária para a Administração e Justiça, que diz estar arredada do debate público sobre a matéria: “Sentimos muito a falta de Sonia Chan, ela tem estado ausente das sessões de consulta, mas ela não poderá escapar à sessão na Assembleia Legislativa. Vou falar com ela quando ela não tiver modo de escapar”, assegura o parlamentar.

O deputado, para quem a sociedade está desinformada sobre o assunto, diz-se empenhado em mobilizar os cidadãos, e é na rua que tem procurado promover o debate: “A Novo Macau tem vindo a fazer acções de rua a explicar isto às pessoas. Temos estado a fazê-lo, a reacção dos cidadãos é também a base da nossa proposta para o Governo. É assim que nos vamos ligar à comunidade e tentar aumentar a sua consciência”, explica.

O activista acusa ainda o Executivo de ser muito vago na argumentação com que justifica o facto de não equacionar a eleição dos membros do Conselho: “Os pontos do Governo são muito vagos, não vemos uma argumentação muito sólida em descartar as eleições dizendo que, de acordo com a lei, sugerem que o conselho deva ser nomeado. Há falta de debate, falta de discussão. Quero continuar a perseguir o Governo para o forçar a responder a todas estas questões. E penso que, fazendo-o na Assembleia Legislativa, será um bom modo de o fazer”.

Sulu Sou considera que o período de consulta pública sobre a criação do órgão municipal sem poder político – que teve início a 25 de Outubro e termina a 23 de Novembro – é curto mas não determinante na mudança de posição do Executivo: “O período de consulta é curto, em comparação, mas penso que o tema mais importante agora é a atitude, ao invés da duração da consulta. Podiam estender pelo tempo que quisessem, isso não iria mudar a atitude do regime, é a coisa mais importante a mudar”.

O novo órgão municipal, que vai substituir o actual Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) e que deverá entrar em funcionamento no início de 2019, será constituído por dois conselhos, cujos membros são nomeados pelo Chefe do Executivo. Ao Conselho de Administração Municipal caberá prestar serviços municipais à população e terá oito membros. Já o Conselho Consultivo Municipal terá como função emitir pareceres de carácter consultivo e será constituído por um número não superior a 25 membros. A Associação Novo Macau considera que, além de ter os seus membros eleitos, este Conselho Consultivo deverá estar dividido em quatro zonas: “Habitualmente diz-se que Macau é tão pequena que não necessita de conselhos distritais, apenas necessita de um unificado. Mas não é verdade, porque os bairros em Macau são muito diferentes e os conselhos separados podem focar-se mais em problemas específicos das respectivas zonas e essa ligação pode ser mais forte e servir melhor a comunidade”. Quanto ao número de membros que cada um dos quatro conselhos deveria ter: “Isso é aberto. O número exacto pode ser ajustado à população de cada zona, estamos abertos a isso”, finaliza o deputado.